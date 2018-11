Emma Villas Siena, due impegni in sette giorni: mercoledì a Civitanova, domenica al PalaEstra con Milano

Tra quarantotto ore l’anticipo della partita valevole per la nona giornata di Superlega in casa della Lube

Riprendono domani gli allenamenti della Emma Villas Siena in vista della sfida infrasettimanale a Civitanova Marche contro la Lube, in programma mercoledì 14 novembre alle ore 20,30. Si tratta dell’anticipo della partita in programma per la nona giornata di campionato, che avrebbe dovuto tenersi domenica 25 novembre e che invece è stata programmata undici giorni prima per gli impegni del team marchigiano nel Mondiale per club. Gli arbitri della sfida saranno Marco Zavater e Bruno Frapiccini.La Emma Villas ci arriva dopo la sconfitta rimediata ieri sera a Padova con il risultato di 3-1. In Veneto i senesi si sono aggiudicati il secondo set e non sono poi riusciti a mantenere il vantaggio che avevano acquisito nel terzo parziale.“Ci è mancata la giusta determinazione per poter vincere il terzo set – ha commentato al termine della sfida alla Kioene Arena il direttore generale della Emma Villas Siena, Vittorio Sacripanti –. Siamo partiti con un certo ritardo nel primo, lo abbiamo recuperato e lo abbiamo portato ai vantaggi ma senza riuscire a vincerlo. Abbiamo giocato bene il secondo, nel terzo abbiamo cominciato bene ma poi improvvisamente ci siamo spenti e abbiamo faticato. Il quarto è stato poco combattuto. Speriamo che prima o poi possa arrivare per noi la soddisfazione di una vittoria, la squadra non merita tutte queste sconfitte dato che l’impegno non è mai mancato”.“C’è tanto rammarico – ha affermato uno degli ex della sfida in Veneto, lo schiacciatore di Siena Filippo Vedovotto –, Padova ha giocato una bella partita ma noi le abbiamo dato una grande mano. Abbiamo sciupato tanto nel terzo set pur essendo avanti di alcuni punti e non siamo riusciti a rimanere concentrati. Ora cerchiamo di archiviare anche questa sconfitta e proveremo a lavorare per tirare fuori qualcosa di meglio. Sappiamo che mercoledì affronteremo una delle squadre più forti del mondo, noi dobbiamo continuare a lavorare per crescere”.La successiva sfida casalinga è invece in programma domenica 18 novembre al PalaEstra alle ore 18 contro Milano. I meneghini sono reduci dalla sconfitta interna maturata al tie break contro Monza e fino a questo momento hanno conquistato 11 punti in classifica.Per poter assistere a questa partita è già attiva la prevendita nei punti CiaoTickets e anche online all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-revivre-axopower-milano?fbclid=IwAR3pWI1dayhTCBt1c6Sj8pSQksDxs2eHYccPrzBOB8EIljrFIUdYkzdF25k La biglietteria del PalaEstra aprirà mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16, dalle 17 alle 20. Domenica 18 novembre, giorno del match, aprirà dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 in poi.