Emma Villas a Civitanova Marche per affrontare la Lube

Tutti i numeri della sfida dell’Eurosuole Forum

Domenica in programma la prossima sfida casalinga: al PalaEstra arriverà Milano, aperta la prevendita

E’ la vigilia della sfida tra Cucine Lube Civitanova Marche ed Emma Villas Siena. Il team biancoblu sarà quindi impegnato all’Eurosuole Forum contro una squadra che occupa attualmente la terza posizione di classifica con 16 punti conquistati, frutto di sei vittorie e una sconfitta nelle prime sette partite giocate in questa Superlega (18 set vinti e 8 persi), e che è reduce dal successo appena ottenuto in casa per 3-0 contro Sora.La gara di Civitanova Marche è l’anticipo della nona giornata di campionato, match che avrebbe dovuto essere disputato domenica 25 novembre e che invece verrà giocato domani sera alle ore 20,30 per i successivi impegni della Lube nel Mondiale per club.Non è stata semplice l’ultima vittoria ottenuta dalla squadra allenata da coach Giampaolo Medei. Il match contro la Globo Banca Popolare del Frusinate è durato un’ora e 24 minuti, ma i laziali hanno ottenuto buoni riscontri in almeno due dei tre set: 25-23, 25-19 e 25-23 i tre parziali. L’ex Modena Bruno, giudicato nel 2016 miglior palleggiatore dei Giochi olimpici disputati nel suo Paese e vinti dal suo Brasile, è stato nominato mvp del match. Contro Sora 17 punti sono stati realizzati dal bulgaro Tsvetan Sokolov (miglior opposto delle scorse Final Four di Champions League), che ha attaccato con il 67% e che ha messo insieme anche 3 muri punto; 15 invece sono arrivati da Osmany Juantorena, 7 dal cubano Simon, 6 da Jacopo Massari. Al centro la Lube può contare su Dragan Stankovic, che veste questa maglia dal 2010 e che è stato giudicato miglior centrale nelle scorse Final Four di Champions League.Civitanova può disporre anche della straordinarie qualità di Leal mentre in seconda linea a difendere ci sono il 23enne ex Padova Fabio Balaso e l’ex Emma Villas Andrea Marchisio.Siena arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta per 3-1 rimediata a Padova e con 3 punti in classifica. Curiosità statistica: Hernandez è a -15 attacchi vincenti da quota 1.000 nella Serie A italiana. La gara sarà visibile in diretta sulla piattaforma Eleven Sports. Gli ex del match sono i liberi Andrea Marchisio e Andrea Giovi. Arbitri del match saranno Marco Zavater e Bruno Frapiccini.La successiva sfida casalinga è invece in programma domenica 18 novembre al PalaEstra alle ore 18 contro Milano. I meneghini sono reduci dalla sconfitta interna maturata al tie break contro Monza e fino a questo momento hanno conquistato 11 punti in classifica.Per poter assistere a questa partita è già attiva la prevendita nei punti CiaoTickets e anche online all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-revivre-axopower-milano?fbclid=IwAR3pWI1dayhTCBt1c6Sj8pSQksDxs2eHYccPrzBOB8EIljrFIUdYkzdF25k La biglietteria del PalaEstra aprirà mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16, dalle 17 alle 20. Domenica 18 novembre, giorno del match, aprirà dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 in poi.