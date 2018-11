La Emma Villas Siena festeggia per la prima vittoria in Superlega, la prossima gara sarà il 2 dicembre ancora al PalaEstra

La tanto attesa prima vittoria è arrivata. La Emma Villas Siena ha sconfitto al tie break la Revivre Axopower Milano e grande è stata la festa dei giocatori e dei tifosi biancoblù quando l’ultimo pallone dell’incontro schiacciato dal giapponese Yuki Ishikawa è caduto a terra dando il successo a Siena.Grande è stato lo spettacolo visto al PalaEstra, con 1.700 spettatori presenti sugli spalti e con un buon livello di gioco mostrato dal team senese che ha fatto propri il primo, il terzo ed il quinto set. L’opposto cubano Fernando Hernandez è stato il miglior realizzatore per la squadra di casa con 21 punti all’attivo, 20 i punti di Yuki Ishikawa e un grande contributo è stato dato anche dal centrale ucraino Jurij Gladyr con 14 punti. Il palleggiatore Saeid Marouf è stato votato nella circostanza mvp della gara contro Milano.Siena si porta adesso a quota 5 punti in classifica.“Siamo contenti, inseguivamo la vittoria, speriamo che questo successo interrompa l’incantesimo – ha commentato lo schiacciatore della Emma Villas Siena, Gabriele Maruotti –. Per arrivare a questo momento non abbiamo mai mollato in nessuna partita, credo che la vittoria sia meritata. Adesso avremo due settimane di tempo per migliorare e per lavorare su alcuni spunti che ci hanno dato le ultime partite e sui dettagli in vista della prossima gara. Ci godiamo questo successo, ringrazio anche i tifosi per il loro sostegno e supporto, l’atmosfera al PalaEstra è stata incredibile dall’inizio alla fine del match”.“Abbiamo vinto tutti insieme, finalmente questo successo è arrivato dopo alcune partite disputate – ha detto il centrale ucraino della Emma Villas Siena, Jurij Gladyr –. E’ la nostra prima vittoria in questo campionato di Superlega, siamo tutti molto contenti e lo siamo soprattutto per i nostri tifosi che non hanno mai smesso di supportarci e di far sentire il loro calore ad ogni partita. Io non penso a quanti punti ho fatto io, sono felice di avere aiutato la squadra, in questa circostanza c’è stato un Ishikawa pazzesco ed eccezionale in campo, ma ognuno di noi ha dato il proprio contributo per conquistare il successo”.La Emma Villas ha adesso due settimane di tempo per preparare la prossima sfida del campionato di Superlega, che verrà disputata domenica 2 dicembre alle ore 18 al PalaEstra contro la Bcc Castellana Grotte.E’ già attiva la prevendita per la sfida contro Castellana Grotte nei punti vendita convenzionati CiaoTickets e all’indirizzo internet https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-castellana-grotte La biglietteria del PalaEstra sarà aperta giovedì 29, venerdì 30 novembre, sabato 1 dicembre dalle ore 17 alle ore 20 e domenica 2 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.