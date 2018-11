Emma Villas, coach Cichello: ''Contro Castellana Grotte vogliamo alzare ancora il livello del nostro gioco''

Dopo alcuni giorni di riposo la Emma Villas Siena è tornata ad allenarsi in vista della prossima partita di campionato, che vedrà i biancoblù opposti alla Bcc Castellana Grotte il prossimo 2 dicembre alle ore 18 al PalaEstra. Sarà la decima giornata del campionato di Superlega.Siena vi arriva dopo la prima vittoria conquistata in casa al tie break contro la Revivre Axopower Milano. Una sfida che ha portato 2 punti alla classifica dei biancoblu, che hanno in questo modo raggiunto quota 5 in graduatoria.“Finalmente è arrivata la prima vittoria per noi, siamo felici di questo successo che tra l’altro è stato ottenuto contro una ottima formazione come Milano – commenta il coach della Emma Villas Siena, Juan Manuel Cichello –. Questo campionato di Superlega è una grande sfida per tutti noi, sapevamo delle difficoltà che avremmo potuto incontrare e dell’alto livello di questo campionato. La squadra non ha mai mollato, abbiamo giocato tanti tie break, contro Milano la palla è caduta a terra e abbiamo vinto, in altre situazioni non era accaduto lo stesso e la vittoria ci era sfuggita di poco. Contro Vibo Valentia eravamo avanti 13-11 nel tie break, anche con big come Perugia e Civitanova Marche abbiamo fatto vedere buone cose in determinati momenti delle partite. Abbiamo vinto la nostra prima gara, ora dobbiamo continuare così. Nel lavoro quotidiano possiamo aggiustare molte piccole cose e crescere, migliorando il nostro gioco. La squadra sta bene, contro Castellana Grotte vogliamo alzare ancora la qualità del nostro volley. Al PalaEstra ho visto un’atmosfera bellissima nella sfida contro Milano, ringrazio i nostri tifosi che ci stanno sempre vicini e ci sostengono in casa come in trasferta. Contro Castellana Grotte sarà un’altra gara non semplice, affronteremo una squadra fisica, alta e nella quale ci sono punti di forza ai quali dovremo prestare la massima attenzione”.E’ già attiva la prevendita per la sfida contro Castellana Grotte nei punti vendita convenzionati CiaoTickets e all’indirizzo internet https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-castellana-grotte La biglietteria del PalaEstra sarà aperta giovedì 29, venerdì 30 novembre, sabato 1 dicembre dalle ore 17 alle ore 20 e domenica 2 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.