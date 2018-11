Emma Villas Siena, coach Cichello: ''Contro Castellana Grotte vogliamo giocare la nostra migliore gara stagionale''

“Sarà sicuramente una partita molto importante per entrambe le squadre”. Così ha detto il coach della Emma Villas Siena, Juan Manuel Cichello, relativamente alla prossima sfida che il team biancoblù giocherà domenica 2 dicembre a partire dalle ore 18 al PalaEstra contro la Bcc Castellana Grotte. Un match che varrà tanto per la classifica, con Siena che attualmente ha 5 punti in classifica mentre i pugliesi ne hanno 2.Questa mattina nella sede dell’attività Dorelan, partner della società senese, si è svolta una conferenza stampa nel corso della quale l’allenatore argentino e lo schiacciatore della Emma Villas Siena e della Nazionale italiana Gabriele Maruotti hanno presentato il prossimo match.“Vogliamo giocare una buona gara – ha proseguito nella sua analisi il coach della Emma Villas Siena –, fino a questo momento abbiamo perso degli scontri diretti e vogliamo invertire questa tendenza. Ci proveremo contro una formazione che ha lo stesso nostro obiettivo e nella quale sono presenti buonissime qualità. Il nostro obiettivo è quello di andare a giocare la nostra migliore partita di questa stagione. Sapevamo tutti che questo sarebbe stato un campionato difficile, il livello è molto alto, però non abbiamo mai mollato lottando contro tutte le avversarie che abbiamo affrontato. Adesso però dobbiamo cercare di raccogliere e conquistare più punti. Siamo in Superlega e vogliamo rimanerci”.“La pausa che abbiamo avuto – ha detto ancora coach Cichello – è stata utile per poter avere un po’ di recupero e per sistemare alcune situazioni. Nell’ultima gara contro Milano ho visto buone cose dalla squadra, che ha anche avuto la forza di superare alcuni momenti non semplici durante il match. Anche in quella circostanza abbiamo lottato fino alla fine, pure nel tie break riuscendo a conquistare la vittoria”.“Abbiamo vissuto tante partite ravvicinate – ha aggiunto lo schiacciatore del team senese Gabriele Maruotti –, ora invece abbiamo avuto a disposizione dieci giorni per prepararci al meglio per questa sfida. Secondo me è stata una pausa positiva. Il nostro morale è buono, non può che essere così dopo una vittoria. Ma noi abbiamo sempre tenuto duro e abbiamo sempre lavorato al meglio per raggiungere gli obiettivi”.Domenica al PalaEstra saranno presenti, a supportare i giocatori senesi sul taraflex, ragazzi delle società giovanili del territorio e anche studenti degli istituti che aderiscono al progetto scuole della Emma Villas Volley.E’ già attiva la prevendita per la sfida contro Castellana Grotte nei punti vendita convenzionati CiaoTickets e all’indirizzo internet https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-castellana-grotte La biglietteria del PalaEstra sarà aperta giovedì 29, venerdì 30 novembre, sabato 1 dicembre dalle ore 17 alle ore 20 e domenica 2 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.