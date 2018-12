Sabato a Modena la prima di due trasferte consecutive per la Emma Villas Siena

La Emma Villas Siena va a giocare in uno dei templi della pallavolo italiana e mondiale. Il team biancoblù sta ultimando la preparazione in vista del match che verrà giocato sabato 8 dicembre alle ore 18 a Modena contro la formazione locale dell’Azimut.Siena arriva a questo appuntamento dopo due risultati utili consecutivi, con le vittorie ottenute al PalaEstra contro Milano al tie break e contro Castellana Grotte. L’obiettivo del team allenato da coach Juan Manuel Cichello è quello di proseguire il trend positivo, con una squadra che nelle ultime uscite ha evidenziato netti progressi nel gioco da un punto di vista sia difensivo che offensivo.Modena è seconda in classifica con 24 punti conquistati nelle prime dieci giornate del campionato di Superlega, frutto di otto vittorie e due sconfitte. Nell’ultima uscita la squadra allenata da coach Julio Velasco è stata in grado di sbancare, vincendo addirittura per tre set a zero, il palazzetto dello sport di Monza: in appena un’ora e 32 minuti di gioco l’Azimut ha chiuso l’incontro garantendosi i tre punti in palio. Molto buona la prestazione di Ivan Zaytsev, autore di 21 punti (con 3 ace e il 53% in attacco), molto bravo anche Tine Urnat: per lui 16 punti con 3 ace e il 55% di produzione offensiva. I modenesi stanno facendo buone cose a livello offensivo ma anche a livello difensivo: si pensi che il dato del 31,1% di ricezioni perfette è il migliore di tutta la Superlega.La Emma Villas si prepara quindi alla prima di due trasferte consecutive: dopo il match a Modena i biancoblu andranno infatti a Vibo Valentia per l’anticipo della seconda giornata di ritorno. La gara in Calabria verrà giocata giovedì 13 dicembre alle ore 20,30.Sia la partita a Modena che quella a Vibo Valentia saranno trasmesse in diretta televisiva su RaiSport, sul canale 58 del digitale terrestre.A Modena sarà presente una delegazione dei tifosi della Emma Villas Siena. I sostenitori biancoblu stanno organizzando un pullman per andare a seguire la squadra. Nel palazzetto dello sport emiliano saranno oltre una cinquantina a tifare per Saeid Marouf e compagni.La Emma Villas Siena tornerà poi a giocare al PalaEstra domenica 16 dicembre contro Monza. Per poter assistere a questa gara è già attiva la prevendita nella piattaforma CiaoTickets e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra aprirà giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 dicembre dalle ore 17 alle ore 20. Aprirà poi domenica 16 dicembre, giorno della gara, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi.La biglietteria del PalaEstra sarà poi aperta per vendere i biglietti per la gara contro Trento (che verrà giocata il 26 dicembre) nei giorni giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 dicembre dalle ore 17 alle 20; e poi lunedì 24 dicembre dalle ore 15,30 alle 18,30 e mercoledì 26 dicembre, giorno del match, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi.