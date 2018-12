Giovedì sera importante scontro diretto per la salvezza, l'Emma Villas Siena è impegnata a Vibo Valentia

Giovedì 13 dicembre alle ore 20,30 a Vibo Valentia sarà il momento di un delicato scontro salvezza per la Emma Villas Siena, che andrà a giocare contro la Tonno Callipo Calabria. La gara verrà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre). La partita è valevole come anticipo della seconda giornata di ritorno: all’andata i calabresi si sono imposti al PalaEstra di Siena per 2-3, vincendo dunque la sfida al tie break.Le due squadre arrivano da due sconfitte al tie break nella giornata di campionato da poco disputata. Siena ha perso al PalaPanini di Modena contro l’Azimut Leo Shoes, subendo la rimonta di Zaytsev e compagni dopo che i biancoblu si erano portati sul punteggio di due set a uno in proprio favore. E’ stata comunque una buonissima prestazione da parte dei senesi che hanno lottato praticamente alla pari contro uno dei team più forti a livello italiano ed europeo.Stesso risultato per Vibo Valentia, che si era portata in vantaggio per 2-1 nel match disputato tra le mura amiche contro Verona prima di subire la rimonta dei veneti che alla fine si sono aggiudicati l’incontro al tie break.La classifica dice che Siena è ancora penultima, ma adesso ad un solo punto di distanza da Sora. La Emma Villas ha 9 punti in graduatoria, la Globo Banca Popolare del Frusinate ne ha 10. Vibo Valentia è un gradino più in su con 11. Latina è a 13. Padova, Ravenna e Verona sono a quota 15.“Non pensavamo di arrivare così vicini al successo contro la seconda in classifica – ha commentato alla fine del match al PalaPanini di Modena il centrale della Emma Villas Siena, Vincenzo Spadavecchia –. Abbiamo commesso alcuni errori di troppo, per noi questo è comunque un punto guadagnato. Le vittorie contro Milano e Castellana Grotte ci hanno dato fiducia e adesso siamo sicuramente in crescita e stiamo mostrando una buona pallavolo”.Al PalaPanini si è messo in evidenza anche l’opposto argentino German Johansen, autore di due ace consecutivi nel primo set (poi vinto da Siena): “Modena è una bella squadra ma noi abbiamo fatto bene e abbiamo anche avuto l’opportunità di vincere il match – ha commentato Johansen al termine del match in Emilia –. Non avevamo niente da perdere e secondo me abbiamo disputato una bella gara, giocando insieme e di squadra. Stiamo facendo sempre meglio. Per quanto mi riguarda, i due ace che sono riuscito a fare sono un bellissimo ricordo che mi porto a casa. Sono felice di essere a Siena, ci stiamo allenando bene, mi sento concentrato e preparato per poter fare qualcosa di buono per il team. Sono in una squadra che partecipa al migliore campionato del mondo, per me è un sogno stare qua così come è bellissimo realizzare due ace e fare qualcosa di positivo contro una squadra allenata da un mito del volley mondiale come coach Julio Velasco”.La Emma Villas Siena tornerà poi a giocare al PalaEstra domenica 16 dicembre alle ore 18 contro Monza: il match sarà sponsored by Renault Italia – Concessionaria Pampaloni.Per poter assistere a questa gara è già attiva la prevendita nella piattaforma CiaoTickets e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra aprirà giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 dicembre dalle ore 17 alle ore 20. Aprirà poi domenica 16 dicembre, giorno della gara, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi.La biglietteria del PalaEstra sarà poi aperta per vendere i biglietti per la gara contro Trento (che verrà giocata il 26 dicembre) nei giorni giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 dicembre dalle ore 17 alle 20; e poi lunedì 24 dicembre dalle ore 15,30 alle 18,30 e mercoledì 26 dicembre, giorno del match, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi.