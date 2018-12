Emma Villas Siena, il nuovo coach è Emanuele Zanini

Da oggi, martedì 18 dicembre, alla guida del team biancoblù della Emma Villas Siena ci sarà Emanuele Zanini.Lombardo, nato nel 1965, inizia giovanissimo la carriera di coach in alcune formazioni giovanili fino all’incontro con Andrea Anastasi del quale diventa secondo e preparatore atletico, prima con la Gabeca Montichiari (95/99) e poi con il team azzurro con cui vince il Campionato Europeo nel 1999 e successivamente due World League e il bronzo alle Olimpiadi di Sidney.Il debutto come primo allenatore è proprio sulla panchina di Montichiari. Passa successivamente alla Estense 4 Torri Ferrara e all’Hypo Tirol Innsbruck che conduce alla vittoria del campionato e della Coppa d’Austria nel 2005.In Italia vi torna per la massima serie con Santa Croce (05/06) e Perugia (06/07) per poi scendere in A2 con Verona che porta alla vittoria della Coppa Italia. Dal 2007 inizia la sua esperienza con la Slovacchia di cui diventa coach della nazionale maggiore maschile. Con essa, fino al 2011, vince due European League e uno storico quinto posto agli Europei 2011 (il miglior piazzamento mai ottenuto nella storia della nazionale). A dimostrazione della sua popolarità, nel 2010 e nel 2011 viene votato come miglior allenatore del paese tramite un sondaggio annuale promosso dalla Federazione di Pallavolo Slovacca.Sostituisce Andrea Giani alla guida della Trenkwalder Modena e poi le esperienze con RPA-LuigiBacchi.it San Giustino e con Acqua Paradiso Monza Brianza.La sua carriera riprende ancora una volta all’estero, con la Volley Team Unicef Bratislava e poi alla guida della formazione francese del Beauvais Oise Université Club. Nell’estate del 2013, arriva la nomina come primo allenatore della Nazionale Turca. Nel 2017 il tecnico mantovano vola in Polonia per allenare l’Aluron Virtu Warta Zawiercie.Il nuovo coach prende in carico una situazione complessa: il team biancoblu dopo la sconfitta casalinga con Monza è ad un punto dalla terzultima, Sora, ma con una partita in più (l’anticipo di campionato contro Vibo). Già da questa mattina Zanini incontrerà la squadra per programmare gli allenamenti di questa settimana che condurranno la Emma Villas all’ultimo match a chiusura della prima parte di campionato. Domenica 23 i ragazzi saranno infatti impegnati a Ravenna per l’ultima trasferta del girone di andata.CURRICULUM2017-2018 Aluron Virtu Warta Zawiercie2013-2016 Naz. Turchia2013-2014 Beauvais Oise Université Club2012-2013 Volley Team Unicef Bratislava2011-2012 Acqua Paradiso Monza Brianza2010-2011 RPA-LuigiBacchi.It San Giustino2008-2009 Trenkwalder Modena2007-2010 Naz. Nazionale Slovacchia2007-2008 Marmi Lanza Verona2006-2007 RPA-LuigiBacchi.it Perugia2005-2006 Codyeco S.Croce2004-2005 Hypo Tirol Innsbruck (AUT)2003-2004 Estense 4 Torri Ferrara2000-2003 Bossini Gabeca Montichiari1999-2000 Naz. Squadra Nazionale Seniores1995-1999 Gabeca Fad Montichiari (A2)PALMARESCLUB2004-05 Campionato austriaco2004-05 Coppa d'Austria2007-08 Coppa Italia A2NAZIONALE2008 European League2011 European League2015 Silver medal Under-23