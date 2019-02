Emma Villas Siena-Lube Civitanova Marche, scontro molto importante per entrambe a cinque giornate dalla fine

Quello di domenica alle ore 18 al PalaEstra sarà il secondo scontro diretto nella storia tra Emma Villas Siena e Lube Civitanova Marche che fino ad oggi si sono trovate l’una di fronte all’altra solamente lo scorso 14 novembre all’Eurosuole Forum. In quella circostanza, di fronte a quasi 2.900 spettatori, i marchigiani si imposero con il risultato di 3-1 con un ottimo Juantorena, autore di 24 punti, che venne nominato mvp della gara. Per la Lube ci furono anche 15 punti di Simon, 14 di Leal e 9 di Sokolov mentre Siena terminò la sfida con 17 punti di Hernandez, 13 di Ishikawa e 11 di Gladyr. Il match durò un’ora e 55 minuti e vide la Emma Villas lottare fino al 32-30 del primo set, vincere poi il terzo 20-25 ma cedere poi al quarto.La gara di domenica sarà valevole per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega. Alla fine della regular season mancano appena cinque partite. La Lube è terza in classifica a -1 da Trento e a -4 da Perugia mentre Siena è tredicesima a -5 da Sora e a -6 da Vibo Valentia. I marchigiani sono reduci da una bella vittoria in casa contro Modena (3-0 il risultato finale), la Emma Villas è invece uscita sconfitta per 3-1 a Busto Arsizio contro Milano pur lottando per l’intera durata della sfida. La gara contro la Lube sarà match sponsored by Banca Cras.“Loro sono sicuramente in un momento straordinario – commenta il numero 10 della Emma Villas Siena, Andrea Mattei –, abbiamo visto cosa sono stati in grado di fare pochi giorni fa contro Modena. Hanno un ottimo roster, sono molto forti in battuta e in attacco. Noi siamo chiamati a fornire una prova superlativa, sicuramente daremo il massimo. All’andata contro di loro, nonostante la sconfitta, fornimmo una buona prestazione. Ci metteremo nuovamente alla prova contro una grande squadra sapendo bene quanto sia importante tentare di conquistare punti per la nostra classifica. Dobbiamo tentare di prendere dappertutto e contro ogni avversaria punti per raggiungere la salvezza”.La squadra biancoblu effettua oggi un allenamento al pomeriggio, una seduta pomeridiana è in programma anche nella giornata di domani. Ex dell’incontro sono Andrea Giovi, Cristian Savani e Andrea Marchisio. La partita verrà arbitrata da Rossella Piana e Giuliano Venturi. La prevendita per la sfida contro la Lube è attiva su Ciaotickets e punti vendita autorizzati. La biglietteria al PalaEstra è aperta anche venerdì e sabato dalle 17 alle 19,30.Nella prossima giornata di campionato la Legavolley pone l’attenzione sulle malattie rare, a cui sarà dedicato il prossimo week end.Il 28 febbraio in tutto il mondo si celebra l’edizione numero 12 della Giornata delle malattie rare: la campagna di sensibilizzazione internazionale che si attiva ogni anno è lo strumento migliore in assoluto per far conoscere all’opinione pubblica l’esistenza delle malattie rare e le necessità di chi ne è colpito. Tanti eventi saranno organizzati durante tutto il mese di febbraio.Dall’anno della sua istituzione, il 2008, molti risultati sono stati raggiunti. Fino a pochi anni fa, infatti, non esistevano attività, né scientifiche né politiche, finalizzate alla ricerca in ambito di malattie rare. Oggi lo scenario sta cambiando, ma ancora le conoscenze sulla complessità delle malattie rare sono insufficienti. La Giornata è il momento di maggiore attenzione voluto dai pazienti per lanciare un appello globale a decisori politici, ricercatori, operatori sanitari e all’opinione pubblica affinché si impegnino per migliorare le condizioni di vita delle persone e delle famiglie che si trovano ad affrontare una malattia rara.Istituita nel 2008 per volontà di Eurordis, European Organisation for Rare Disease, l’organizzazione europea che raggruppa oltre 700 organizzazioni di malati di 60 Paesi in rappresentanza di oltre 30 milioni di pazienti, la Giornata delle malattie rare è oggi un evento di caratura mondiale che coinvolge oltre 85 Paesi nel mondo. In Italia la Giornata è coordinata da Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare Onlus.Quest’anno la Giornata si concentra su un tema importantissimo per tutti i malati rari: “Integriamo l’assistenza sanitaria con l’assistenza sociale – Bridging health and social care”.La scelta del tema di quest’anno è ricaduta sull’integrazione dell’assistenza sanitaria e di quella sociale, in quanto questa è la necessità più avvertita oggi dalla comunità delle persone affette da malattia rara. Per la maggior parte di esse, infatti, così come per i loro familiari o per chi si occupa di loro, la realtà della vita quotidiana può includere tante azioni e servizi da coordinare: il doversi procurare i medicinali, la loro somministrazione o assunzione anche in luoghi diversi dalla propria abitazione, le visite mediche, le terapie fisiche riabilitative o abilitative, l’utilizzo di attrezzature specialistiche e l’accesso a vari servizi di supporto sociale, di comunità e di “sollievo” per la famiglia. Gestire queste e altre attività, insieme a quelle quotidiane come il lavoro, la scuola e il tempo libero, può essere difficile.