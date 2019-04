Pallavolo, gli Under 15 della Emma Villas si laureano campioni regionali nella rappresentativa Etruria

Grande soddisfazione per Federico Pellegrini, Alessandro Lazzerini, Francesco Trombacco, Nicolò Kurtaj Mele e Ivan Fanti; tra gli allenatori anche Marco Monaci

Una grande soddisfazione in casa Emma Villas Volley arriva dai ragazzi delle formazioni giovanili. La rappresentativa Etruria, che comprende e vede scendere in campo i migliori giocatori delle società dei territori di Siena e Arezzo, ha infatti appena vinto il titolo regionale Under 15. Le partite si sono giocate tra Cecina, Donoratico e Rosignano. Qui si sono svolte le gare valide per assegnare i titoli regionali maschili di Under 14 e Under 15 e quelli femminili di Under 13 e Under 14. I match hanno visto scendere in campo oltre 120 tra ragazzi e ragazze, vogliosi di competere per poter arrivare ad un importante riconoscimento.L’Under 15 maschile dell’Etruria ha sbaragliato la concorrenza, vincendo tutte le partite del girone e poi anche la semifinale e la finale sempre per 2-0, senza perdere nemmeno un set in tutta la manifestazione. Era da oltre quindici anni che la formazione dei giovani di Siena e Arezzo non vinceva il titolo regionale. Le altre squadre della competizione erano Firenze (con i giocatori delle società di Firenze e Prato), Appennino (i pallavolisti di Pistoia, Lucca e Massa) e Basso Tirreno (ragazzi di Livorno, Pisa e Grosseto). La finale è stata disputata contro i ragazzi di Basso Tirreno.Nella compagine Etruria Under 15 c’erano ben cinque giocatori della Emma Villas Volley in un gruppo composto da tredici pallavolisti. Quattro di loro fanno parte della squadra Under 16 di Chiusi: Federico Pellegrini, Alessandro Lazzerini, Francesco Trombacco, Nicolò Kurtaj Mele. Uno fa parte dell’Under 16 di Siena: Ivan Fanti. Tra gli allenatori della rappresentativa c’era anche Marco Monaci, attuale coach della squadra Under 16 di Chiusi.“Questa è davvero una bella soddisfazione per tutti noi – dichiara il responsabile del settore giovanile di Emma Villas Volley, Luigi Banella –. Sicuramente la squadra Etruria riscuoteva i favori del pronostico, dato che noi ed il Club Arezzo lo scorso anno abbiamo disputato la finale regionale Under 14. Ma vincere non è comunque mai semplice. I nostri ragazzi si sono comportati molto bene, tre di loro hanno giocato praticamente sempre in questa rappresentativa e hanno fornito un ottimo contributo. Per questi giovani competizioni simili rappresentano un momento di crescita sia sportiva che umana e sono un frangente nel quale possono confrontarsi con ragazzi della loro stessa età. Il risultato raggiunto evidenzia la crescita del nostro settore giovanile e dà senso al lavoro svolto arricchendolo di un nuovo importante significato. A questi ragazzi io dico sempre di continuare ad allenarsi e di lavorare duro per migliorarsi. Suggerisco loro di seguire i consigli dati dai loro allenatori e di distinguersi non solo da un punto di vista tecnico ma anche per il rispetto che va sempre portato nei confronti degli avversari, dell’arbitro, dei coach e del pubblico”.Nella rappresentativa Etruria Under 14 che non è andata oltre il quarto posto regionale sono stati impegnati altri due ragazzi della Under 14 di Siena: Niccolò Pianigiani e Lapo Perego.