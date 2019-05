Le ragazze della pallavolo promosse in Prima Divisione: tempo di festeggiamenti alla Virtus Poggibonsi

Giancarlo Addolorati: "Siamo molto soddisfatti dell’obiettivo raggiunto, ma soprattutto del gruppo che si è creato"

La Seconda Divisione femminile della Virtus Pallavolo di Poggibonsi ha vinto il campionato con due giorni d’anticipo e festeggia la promozione in Prima Divisione sabato 11 maggio. L’appuntamento è alle ore 18.00 alla palestra della Scuola Primaria “G. Pieraccini”, in via Alessandro Volta.Le giocatrici, allenate da Roberto Scalabrini, che hanno conquistato la prima posizione del campionato sono: Alessandra Bartali, Sara Maffei, Benedetta Malquori, Giulia Marradi, Valentina Mecacci, Gloria Meniconi, Adele Pampaloni, Gaia Pettini, Gaia Stella, Gaia Tanganelli, Elisabetta Vanni e Susanna Funaioli.«Siamo molto soddisfatti dell’obiettivo raggiunto, che giunge alla fine di una stagione splendida – ha commentato Giancarlo Addolorati, responsabile del settore femminile della Virtus Pallavolo – ma soprattutto del gruppo, molto unito, che ha affrontato ogni partita con vero spirito di squadra e affiatamento. Complimenti a tutte le ragazze, giocatrici che hanno cominciato all’interno della nostra società e che qui hanno raggiunto un risultato importante, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Invitiamo tutti a celebrare con noi questo traguardo».Ai partecipanti sarà offerto un rinfresco e un brindisi per festeggiare, oltre a una ricca sorpresa a premi. All’evento sarà presente, in qualità di ospite d’onore, Riccardo Burresi, presidente dell’Osservatorio regionale dello Sport.