Emma Villas Siena: Gianluca Graziosi sarà il nuovo coach

La Emma Villas Siena ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica per la stagione 2019/2020 a coach Gianluca Graziosi.Dopo attente valutazioni la società biancobluù ha scelto il tecnico marchigiano, classe 1965 originario di Ancona, per affrontare questa nuova avventura in A2 categoria che, a partire da quest'anno, andrà incontro ad un'ulteriore riforma del campionato ridotto alla competizione di 12 team (i restanti parteciperanno al campionato di A3 insieme alle società neopromosse di B).Graziosi, reduce dalla sua prima esperienza in SuperLega in veste di primo allenatore con Ravenna, ha una comprovata conoscenza della A2 grazie ai sette anni alla conduzione di diversi roster di A2 ed un titolo, nel 2014/2015, come migliore allenatore della categoria.Alla competenza tecnica mostrata dal nuovo coach va unita anche l'esperienza con i più giovani: sua la conquista di cinque titoli giovanili fino alla Junior League.Il progetto senese con Graziosi conferma la volontà di valorizzare il territorio mirando ad una crescita del club in maniera più radicata, garantendo al nuovo coach la direzione tecnica del settore giovanile grazie ad un dialogo continuo con i tecnici alla guida delle differenti divisioni.CARRIERANato ad Ancona il 1° ottobre 1965, Gianluca “Ciccio” Graziosi nasce professionalmente nei primi anni Novanta nello staff tecnico del settore giovanile di Falconara dove ha conquistato cinque titoli giovanili di categoria fino alla Junior League.Due esperienze in A1 con Falconara come secondo allenatore ed il debutto in serie A come primo con Castelfidardo dopo aver raggiunto la promozione in A2 nel 2008. Seguono quattro stagioni a Potenza Picena dove, come primo, alla guida della B-Chem nell’annata 2014-2015 ha conquistato la promozione in Superlega (la società ha rinunciato a disputare il massimo campionato) e ha vinto il premio come miglior tecnico della categoria.Nel 2016 approda a Bergamo, dove ha guidato nelle ultime due stagioni la Caloni Agnelli, riuscendo ad arrivare in entrambi i casi nelle semifinali dei playoff di Serie A2.Nel 2018 con la Junior League vince i Giochi del Mediterraneo.L’ultima stagione lo ha visto sedere sulla panchina della Consar Ravenna raggiungendo in anticipo l’obiettivo salvezza prestabilito.Per l’inizio della stagione estiva Graziosi sarà impegnato con la Nazionale B nella 30sima edizione della Universiade a Napoli.Il nuovo coach sarà a disposizione dei giornalisti questo pomeriggio in conferenza stampa.Per la Emma Villas Siena è ufficialmente aperto il volley mercato.CURRICULUM2018/2019 1° Allenatore A1 Consar Ravenna2017/2018 1° Allenatore A2 Caloni Agnelli Bergamo2016/2017 1° Allenatore A2 Caloni Agnelli Bergamo2015/2016 1° Allenatore A2 Volley Potentino Potenza Picena2014/2015 1° Allenatore A2 B-Chem Potenza Picena2013/2014 1° Allenatore A2 B-Chem Potenza Picena2012/2013 1° Allenatore A2 B-Chem Golden Plast Potenza Picena2008/2009 1° Allenatore A2 La Nef Castelfidardo2006/2008 B1 La Nef Castelfidardo (An)2005/2006 B1 Ciccola Falconara (AN)2004/2005 C Riccoboni Falconara (AN)2002/2004 B1 Pallavolo Falconara (AN)2001/2002 2° Allenatore A1 Sira Cucine Falconara2000/2001 2° Allenatore A2 Sira Cucine Falconara1999/2000 2° Allenatore A2 Sira Cucine Falconara1990/1991 2° Allenatore A1 Pallavolo FalconaraPALMARES2018 Giochi del Mediterraneo2015 Campionato di A22001 Campionato di A2