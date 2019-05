Secondo acquisto per la Emma Villas Siena: ingaggiato il centrale Carmelo Gitto

Il centrale siciliano Carmelo Gitto è il secondo acquisto del club biancoblù dopo l’ufficializzazione del regista Falaschi.Il quasi trentaduenne di due metri (compirà gli anni il prossimo 3 luglio), nato a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, ha collezionato fino ad ora ben 15 stagioni in Serie A, di cui ben 13 in SuperLega, nelle quali ha messo ha segno 1869 punti e 162 nell’ultima stagione a Latina.CARRIERASebbene sia con Latina la quadra con la quale l’atleta stringe la relazione di più lunga data – otto le stagioni con la società laziale -, la sua carriera inizia nel 2003 nelle giovanili di Macerata, con qualche sporadica apparizione nella prima squadra. Nel 2006 conquista una medaglia di bronzo con la Nazionale Juniores agli europei di categoria. Dalla stagione 2007 trascorre due stagioni in A2 con il Bassano Volley e in quello stesso biennio vince il premio “G. Badiali” (miglior U23 italiano della Serie A2). Il 2009 è l’anno che segna il suo ritorno nella massima serie, cinque anni a Latina e poi l’approdo a Verona dal 2014 al 2016 con la quale conquista, l’ultimo anno, la Challenge Cup.Segue un triennio a Latina con la quale, nel novembre dello scorso anno, raggiunge il traguardo dei 400 muri in carriera.“Ho scelto Siena perché mi è piaciuto il progetto e l’entusiasmo con il quale mi è stato presentato. Ho incontrato la Emma Villas Siena anche negli anni passati, in più di un’occasione, per tornei o competizioni amichevoli, e le ho sempre riconosciuto molta ambizione. Questo club ci tiene a far bene ed ha una grande desiderio di riscatto dall’ultima stagione. Sarò felice di dare il mio contributo”.“La voglia di lavorare con Gianluca Graziosi mi ha motivato molto in questa scelta. Non ho mai lavorato direttamente con lui ma avendo iniziato la mia carriera nelle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra a Macerata, nelle Marche, di dove lui è originario, ci siamo “scontrati” molte volte. Ho apprezzato il suo lavoro fatto negli ultimi anni a Bergamo e Ravenna. Lavora molto bene e si sta ritagliando uno spazio interessante.”“Sono una persona a cui non piace fare le valigie: quando aderisco ad un progetto, scelgo situazioni compatibili con i miei desideri e le mie ambizioni. Cerco di rimanere più a lungo possibile per costruire un progetto e condividerne un percorso”.Aggiunge per quanto riguarda i prossimi mesi estivi: “Questa estate continuerò ad allenarmi, a godermi qualche vacanza quando possibile, ma rimango volentieri a casa, in Sicilia, per godermi a pieno la mia terra”.CURRICULUM2018/2019 A1 Top Volley Latina 4 ITA2017/2018 A1 Taiwan Excellence Latina 4 ITA2016/2017 A1 Top Volley Latina 4 ITA2015/2016 A1 Calzedonia Verona 4 ITA2014/2015 A1 Calzedonia Verona 4 ITA2013/2014 A1 Andreoli Latina 4 ITA2012/2013 A1 Andreoli Latina 4 ITA2011/2012 A1 Andreoli Latina 4 ITA2010/2011 A1 Andreoli Latina 4 ITA2009/2010 A1 Andreoli Latina 4 ITA2008/2009 A2 Bassano Volley 4 ITA2007/2008 A2 Fiorese Spa Bassano 4 ITA2005/2006 A1 Lube Banca Macerata 10 ITA2004/2005 A1 Lube Banca Macerata 10 ITA2003/2007 Giov. Lube Banca Macerata2003/2004 A1 Lube Banca Macerata 10 ITAPALMARES2016 Challenge Cup2007 Junior League