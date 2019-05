La Emma Villas Siena mette al centro Matteo Zamagni

Altro colpo di mercato in casa biancoblù, altra provenienza spoletina: Matteo Zamagni arriva a Siena a rinforzare la batteria dei centrali di coach Graziosi.Come Romolo Mariano, tra gli ultimi arrivi nel roster, anche Zamagni è stato tra i protagonisti sul campo avversario di match che la compagine senese ben ricorda: dalla sconfitta in semifinale nel 2017 alla finale di promozione vinta del maggio 2018.Originario di Bellaria-Igea Marina, classe 1989, 195 cm altezza, Zamagni cresce pallavolisticamente nella propria città dove partecipa ai campionati di B2 e B1. La stagione 2010/11 segna il suo esordio in A2 con la maglia della Marcegaglia CMC Ravenna e si chiude nel migliore dei modi: la promozione nella massima serie.Il giovane romagnolo veste poi i colori prima della Sir Perugia, della B-Chem Potenza Picena (dove raggiunge la sua seconda promozione sotto la guida di Coach Graziosi) e, in ultimo, della Domar Matera. Nel 2015 sposa il progetto spoletino per i successivi quattro anni. Proprio con la Monini raggiunge la promozione in A2 nel 2016 e lotta ai vertici della classifica della categoria conquistando per due volte consecutive le finali playoff prima contro Castellana Grotte e poi contro la stessa Siena.Tra i migliori 10 centrali della categoria nella scorsa annata, con un totale di 1550 punti nelle 8 stagioni in A2 che lo hanno visto protagonista, Zamagni affiancherà Carmelo Gitto al centro.“E’ stato un accordo lampo poiché c’era la volontà da entrambe le parti - commenta Zamagni in un’intervista rilasciata .- Lasciare Spoleto dopo tante stagioni naturalmente non è facile ma il lavoro fatto in questi anni è stato molto importante ed ora sono contento di iniziare un nuovo capitolo con Siena. L’impressione che ho sempre avuto da rivale sul campo è stata quella di un team importante con una società solida alle spalle. Non posso che essere felice di farne parte. Conosco già Romolo Mariano, compagno di squadra a Spoleto e coach Graziosi con il quale ho lavorato i due anni a Potenza. Conoscerò gli altri in occasione della preparazione ad agosto”.Nei prossimi giorni Matteo partirà per il Montenegro per i Giochi dei Piccoli Stati con la Nazionale di San Marino e poi, il 29 giugno, l’impegno più importante quando in Puglia convolerà a nozze con la sua Giuditta.CURRICULUM2018/2019 A2 Monini Spoleto 12017/2018A2Monini Spoleto12016/2017A2Monini Spoleto102015/2016 B1 Monini Spoleto (PG)2014/2015A2Domar Matera62013/2014 A2 B-Chem Potenza Picena 102012/2013 A2 B-Chem Golden Plast Potenza Picena 102011/2012 A2 Sir Safety Perugia 12010/2011 A2 Marcegaglia CMC Ravenna 102008/2010 B1 Pallavolo Bellaria (RM)2005/2008 B2 Pallavolo Bellaria (RM)2002/2005 Giov. Pallavolo Bellaria (RM)PALMARES2012 Campionato A22011 Campionato A2