Emma Villas Siena: il secondo opposto è Manuele Lucconi

Anno 1999. Altezza 195 cm. Manuele Lucconi è il nuovo talento marchigiano che coprirà le spalle dell’altrettanto giovane Romanò nel ruolo di opposto biancobù.Nato e cresciuto pallavolisticamente nel vivaio di Fano, Manuele è reduce da una trionfante stagione in Serie B con la Gibam Fano raggiungendo l’obiettivo promozione in Serie A3.Da sempre atleta di spicco nel settore giovanile fanese, approda alla Serie B nelle due ultime stagioni guadagnandosi, seppure giovanissimo, il ruolo da titolare.Inizia la propria carriera sportiva nel calcio ma ben presto viene indirizzato dal padre, ex pallavolista, al volley. Dopo un passato come banda, Lucconi si scopre cinque anni fa opposto e arriva a Siena in qualità di secondo.“Ho sentito che Romanò ha fatto molto bene l’ultima stagione. Il mio obiettivo sarà quello di essere di supporto a lui e alla squadra, ed essere pronto ad entrare quando il Coach richiederà il mio contributo in campo”, sottolinea.Prima esperienza fuori casa per l’opposto che aggiunge: “Sono molto contento di giocare a Siena. Seguendo il mercato mi piace molto questo investimento sui giovani. E’ una squadra che può fare molto bene e sono sicuro che Coach Graziosi la gestirà in modo ottimale”.Prima di raggiungere il resto della squadra per la preparazione nella seconda metà di agosto, Lucconi sarà impegnato in un lavoretto estivo come barista. Ultimo lavoro “a casa” prima di iniziare l’avventura a Siena. Il suo sogno è quello di giocare nella massima serie e di vestire la maglia azzurra alle Olimpiadi.CARRIERA2018/2019 B Gibam Fano ITA2017/2018 B Gibam Fano ITA2012/2017 Giovanili Virtus Volley Fano