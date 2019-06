Pallavolo, al PalaEstra un triangolare tra le rappresentative Under 16 di Toscana, Umbria e Marche

Si svolgerà sabato 15 giugno al PalaEstra un torneo giovanile di pallavolo organizzato dai comitati regionali di Toscana ed Umbria rivolto alle rappresentative Under 16. Sul taraflex si vedranno i migliori giovani talenti toscani, umbri e marchigiani. Il via alla manifestazione sarà alle ore 15,30, le partite proseguiranno fino a circa le ore 20.Si tratta di un torneo utile come preparazione al successivo Trofeo delle regioni, che si terrà dal 23 al 28 giugno a Lignano Sabbiadoro. Il triangolare prevede tre match, ognuno dei quali durerà obbligatoriamente tre set.Farà parte della rappresentativa della Toscana anche un giocatore della Emma Villas: si tratta di Viorel Niculae, componente della squadra Under 16 di Chiusi.“Sarà un triangolare importante – commenta Luigi Banella, responsabile del settore giovanile della Emma Villas Volley –. Per questi ragazzi in tenera età sarà un test rilevante e significativo per confrontarsi con giovani provenienti da altre regioni. Tra l’altro parliamo di tre rappresentative che nella scorsa edizione del Trofeo delle regioni si sono classificate tra le prime dieci in Italia. Il livello tecnico sarà quindi buono e in campo si vedrà anche una certa fisicità”.