Emma Villas, Fabio Mechini: ''Mercato positivo, fino a questo momento centrati gli obiettivi''

Il direttore sportivo della Emma Villas Siena fa il punto della situazione in casa biancoblù

"Siamo contenti, fino a questo momento tutti gli obiettivi che ci eravamo posti sono stati centrati". In questo modo il direttore sportivo della Emma Villas Siena, Fabio Mechini, commenta il mercato condotto dalla compagine biancoblù. “Sono state effettuate delle scelte condivise tra la società e coach Gianluca Graziosi – prosegue Mechini –. Adesso l’obiettivo è quello di chiudere il roster con i giocatori giusti”.Tante sono state in generale le manovre di mercato nel campionato di Serie A2: “Alcune squadre si sono rinforzate tanto – afferma il direttore sportivo della Emma Villas Siena –. Castellana Grotte, Santa Croce e Bergamo stanno allestendo un roster che è sicuramente sopra la media. Ci sono anche altri team forti, come Brescia e Reggio Emilia. Noi proseguiamo il nostro lavoro. Con coach Gianluca Graziosi ci confrontiamo costantemente, lui ama lavorare in palestra e già non vede l’ora di iniziare. Mi auguro che vivremo una bella stagione. Ancora per tanti giocatori è tempo di vacanza, tra un po’ si riprenderà a lavorare. Intanto il mio auspicio è che Milan e Romanò riescano a vivere un’estate di soddisfazioni anche con la maglia azzurra. Prossimamente andremo a definire altre operazioni per chiudere il roster e per completare il comparto tecnico della squadra”.La società sta anche valutando la possibilità di inserire nel roster alcuni dei giovani provati negli allenamenti condotti da coach Gianluca Graziosi al PalaEstra. E a proposito di giovani, domani pomeriggio al PalaEstra si terrà a partire dalle ore 15,30 il torneo al quale parteciperanno le rappresentative Under 16 di Toscana, Umbria e Marche che sarà utile come preparazione in vista del Trofeo delle regioni.