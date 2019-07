L'Emma Villas Aubay Siena rinforza il reparto schiacciatori con Niccolò Cappelletti

Nuovo arrivo in casa Emma Villas Siena in vista del prossimo campionato di Serie A2. Classe 1996, 197 cm di altezza, originario di Perugia, Niccolò Cappelletti è il terzo nome che si aggiunge a quelli di Mariano e Milan.Niccolò è cresciuto nelle giovanili del Perugia Volley, vestendo poi i colori della Grifo Perugia, Città di Castello e Sir Perugia, facendosi apprezzare nel campionato di Serie B. Nella scorsa stagione esordisce in Serie A con la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania: “Per me è stata una esperienza formativa, ringrazio la società laziale per avermi dato questa possibilità”.Il percorso formativo della banda perugina continuerà in maglia biancoblù in una Serie A2 rinnovata e più competitiva: “Quest’anno troveremo le eccellenze della categoria che ho conosciuto lo scorso anno. Sarà un campionato molto selettivo ma ci sono tutti i presupposti per fare bene”.L’età dell’atleta risponde alla necessità proclamata in più occasioni dal club senese di inserire giovani in un progetto di costruzione dei singoli talenti. Niccolò ha partecipato ad entrambe le sessioni di allenamento che sono state organizzate al PalaEstra, sotto la guida di Coach Graziosi, nell’ultimo mese.“Ho conosciuto il coach in quell’occasione, nutro una grande stima per lui e già da quei due allenamenti ho percepito la sua competenza e professionalità nello gestire gruppi giovani e più esperti”.Cappelletti cresce nel vivaio umbro partecipando anche al Trofeo delle Regioni conquistando la seconda posizione e il bronzo alle finali nazionali Under 16 con l’RPA.Durante il suo percorso nel settore giovanile ha incontrato, da avversario, sia Sebastiano Milan che Manuel Lucconi.“Sono pronto per Siena, affronterò questa esperienza in maniera umile cercando tuttavia di ritagliarmi uno spazio. Reputo questo club avere tutti i mezzi organizzativi e tecnici per essere competitivo”.Niccolò è al momento impegnato con la sessione estiva all’Università degli Stranieri a Perugia dove sta studiando comunicazione pubblicitaria nella prospettiva futura, conclusa la carriera sportiva, di realizzarsi nel campo del marketing.CARRIERA2018/2019 A2 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 142017/2018 B Sir Safety Perugia (PG)2016/2017 B Gherardi Città di Castello (PG)2014/2016 B2 Gherardi Città di Castello (PG)2013/2014 B2 Grifo Perugia (PG)2012/2013 C Grifo Perugia (PG)