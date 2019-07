Omar Pelillo rimane alla Emma Villas Aubay Siena: sarà secondo allenatore e preparatore atletico

Omar Pelillo rimane alla Emma Villas Aubay Siena. Per il 44enne tecnico e preparatore atletico di nazionalità argentina sarà la quarta stagione nella città del Palio. Nella prossima annata sportiva Pelillo ricoprirà sia l’incarico di preparatore atletico, già rivestito in passato, che quello di secondo allenatore come primo assistente di coach Gianluca Graziosi.



“Sono contento, orgoglioso e onorato per questa opportunità che mi viene data – commenta Pelillo –. Siena è ormai la mia seconda casa, qui mi sono sempre trovato benissimo”.



Il primo ringraziamento è per la società che da tempo crede in lui. “Devo dire grazie al presidente Giammarco Bisogno, al vicepresidente Guglielmo Ascheri e al direttore sportivo Fabio Mechini per la fiducia che continuano ad accordarmi. Darò come sempre il massimo per questa società”.



Il pensiero va poi al campo e al lavoro da compiere nella prossima stagione. “Sarà per tutti noi un anno di rivincita – dichiara Pelillo – dopo che la stagione scorsa non è andata come ci auguravamo. Lavoreremo affinché la Emma Villas sia ancora protagonista, lo merita questa società e lo merita la città che rappresentiamo. Sono già molto carico e non vedo l’ora di iniziare. Sarà una bella responsabilità. Le funzioni e i ruoli che avrò non sono una novità per me. Io sono un allenatore e potrò lavorare accanto ad un grande coach come Gianluca Graziosi, dal quale sicuramente potrò imparare molto. Stiamo parlando di un tecnico che riesce sempre a far giocare bene le sue squadre, che mostrano una buonissima pallavolo; è l’allenatore della Nazionale B e ha tante doti e qualità. Il campionato di Serie A2 che andremo ad affrontare sarà complicato, ci sarà tanta qualità, molte squadre si stanno attrezzando assai bene ma noi ci prepareremo al meglio per poter fare una buona figura”.