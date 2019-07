L'Emma Villas Aubay Siena chiude il reparto dei centrali con Antonio Smiriglia

A disposizione di coach Graziosi, nella prossima stagione di Serie A2 ci sarà anche Antonio Smiriglia, centrale calabrese di due metri, classe 1988, prelevato dalla salentina Pag Taviano di cui ha vestito la maglia nelle ultime due stagioni.



Nativo di Corigliano Calabro, inizia la sua carriera proprio con il Corigliano Volley. Milita nel Volley Taverna in Serie C prima di approdare alla DeSetaCasa Cosenza di cui indossa i colori per sette anni ritagliandosi un posto tra i giovani più interessanti della categoria.



Nella stagione 2010/2011 ottiene la promozione in B2 e vince la Coppa Calabria. Nel campionato successivo esordisce in B1 con lo stesso club. Seguono due anni in serie B con l’Invicta Edilfox Sol Caffè di Grosseto per poi indossare la casacca di Taviano in Serie A2. Esperto nel blocco a rete, il centrale negli ultimi due anni ha messo a terra 364 punti.



Del suo prossimo ritorno in Toscana dice: "Non ho avuto alcun dubbio sull’accettare l’offerta da parte di Siena nonostante ne avessi ricevute delle altre. Siena è un club riconosciuto a livello nazionale, come ambiente e come società. La mia decisione è stata molto semplice da prendere. Inoltre ho frequentato Siena come città e come palazzetto ai tempi di Grosseto, ho visto qualche partita e ne ho respirato l’atmosfera”.



Tra le ultime pedine del nuovo roster, Antonio conosce già alcuni dei suoi futuri compagni di squadra che ha incontrato nell’ultimo biennio. “Conosco la compagine ex spoletina e poi ovviamente Romanò visto il suo ultimo anno a Bergamo. Sebastiano Milan lo conosco dai tempi del Club Italia. A coach Graziosi e ai due ragazzi faccio le mie congratulazioni per l’oro alle Universiadi. - aggiunge - Non lo conosco personalmente ma ho avuto feedback molto positivi sia a livello tecnico che umano”.



Nell’attesa dell’inizio della preparazione a fine agosto Antonio Smiriglia si tiene impegnato con un lavoro estivo presso il suo paese d’origine godendosi il mare della Calabria.



CURRICULUM

2017/2018 Pag Taviano A2

2016/2017 Pag Taviano A2

2015/2016 Invicta Edilfox Sol Caffè di Grosseto B

2015/2016 Invicta Edilfox Sol Caffè di Grosseto B1

2008/2015 DeSetaCasa Cosenza