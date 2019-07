Volley Serie A2: Emma Villas Aubay Siena, il campionato inizierà in casa il 20 ottobre contro Vbc Calci

La prima trasferta sarà a Brescia, poi derby interno contro Santa Croce

Sono stati ufficializzati ieri mattina a Salsomaggiore Terme in occasione dell’evento “La prima battuta” che è stato presentato dal giornalista di RaiSport Alessandro Antinelli, i calendari del prossimo campionato di volley di A2..La Emma Villas Aubay Siena inizierà in casa il proprio campionato di Serie A2. L’esordio sarà il 20 ottobre e Siena affronterà al PalaEstra il Vbc Peimar Calci di Andrea Argenta e di Michele Fedrizzi, squadra della provincia di Pisa che ha acquisito i diritti della Pallavolo Massa.La prima trasferta sarà una settimana dopo, domenica 27 ottobre, a Brescia contro Cisolla e compagni. Sette giorni dopo un altro derby toscano, in casa contro i lupi di Santa Croce, con la Emma Villas Aubay Siena che affronterà gli ex biancoblu Federico Bargi e Williams Padura Diaz.Big match il 10 novembre, quando la Emma Villas Aubay Siena andrà a giocare in trasferta contro Bergamo (ritorno al PalaEstra il 26 gennaio) del brasiliano Wagner Pereira da Silva e coach Spanakis.Alla quinta giornata Siena sarà impegnata in casa contro Cantù prima della trasferta in Abruzzo contro Ortona di Bertoli e Menicali.Il primo dicembre Siena ospiterà la Materdominivolley.it Castellana Grotte di Leo Battista e Patriarca. Poi un’altra sfida interna, e molto affascinante, in programma l’8 dicembre contro la Bcc Castellana Grotte di Fabroni, Vedovotto e Moreira.Il 15 dicembre il calendario prevede la trasferta in Piemonte contro Mondovì dove nel prossimo campionato giocherà anche Filippo Pochini.Il 22 dicembre un’altra trasferta, in questa occasione a Lauria, per il match contro Lagonegro dove giocherà Vincenzo Spadavecchia; nell’ultima giornata del girone di andata i biancoblu sfideranno in casa nel giorno di Santo Stefano la Conad Reggio Emilia.Il girone di ritorno prenderà poi il via il 5 gennaio in trasferta con il derby toscano contro Calci.Queste saranno le date dei playoff. I quarti di finale saranno giocati il 29 marzo ed il 5 e 9 aprile 2020. Le date per le semifinali saranno 12, 19, 22, 26 e 30 aprile 2020. Le finali sono in programma per il 3, 7, 10, 14, 17 maggio 2020 e sanciranno l’unica formazione che potrà l’anno seguente andare a disputare il campionato di Superlega.La Coppa Italia prevederà i quarti di finale il prossimo 15 gennaio 2020, le semifinali verranno giocate il 29 gennaio, la finalissima verrà disputata in occasione delle Final Four della Coppa Italia della Superlega (in un luogo ancora da stabilire) il 23 febbraio 2020.Nel corso della cerimonia di presentazione l’opposto della Emma Villas Aubay Siena Yuri Romanò è stato premiato come miglior giocatore italiano Under 23 dello scorso campionato di Serie A2 quando vestiva la maglia di Bergamo. Romanò ha parlato anche del recente trionfo alle Universiadi di Napoli, dove lui era impegnato in maglia azzurra assieme agli altri senesi Sebastiano Milan, schiacciatore del team biancoblu, e a coach Gianluca Graziosi che ha guidato la formazione italiana fino alla medaglia d’oro della competizione. “Siamo molto contenti per la vittoria dell’Universiade – ha commentato Romanò sul palco di Salsomaggiore Terme –, sapevamo che la Polonia che abbiamo affrontato in finale era una squadra molto forte. Il primo set lo abbiamo perso malamente, poi siamo stati bravi a riprenderci. Indossare la maglia della Nazionale italiana è sempre una emozione fortissima, non ci si abitua mai a farlo”.