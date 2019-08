Emma Villas Aubay Siena, il 21 agosto il raduno al PalaEstra

Sarà il 21 agosto la data del raduno della Emma Villas Aubay Siena in vista della prossima stagione. Mancano quindi diciotto giorni all’inizio della preparazione del team biancoblù per il prossimo campionato di Serie A2. Nei giorni precedenti al 21 agosto i giocatori e i membri dello staff tecnico arriveranno a Siena per iniziare a prendere confidenza con la città. Molti dei giocatori che comporranno il roster biancoblu sono infatti dei nuovi arrivi, elementi ingaggiati nel corso del volley-mercato estivo: da Falaschi a Romanò, da Milan a Mariano e poi Zamagni, Gitto, Smiriglia, Marra, Zanni, Lucconi. Dal 21 agosto inizieranno a faticare al PalaEstra per essere pronti in vista dell’esordio ufficiale in campionato che sarà quasi due mesi dopo: il 20 ottobre prenderà infatti il via il campionato di Serie A2, con la Emma Villas Aubay Siena che ospiterà Calci per il primo derby toscano dell’annata sportiva. Per coach Gianluca Graziosi e per Omar Pelillo le settimane di preparazione saranno fondamentali per spiegare al gruppo le proprie idee di gioco e per far arrivare i giocatori all’inizio della stagione ufficiale nelle migliori condizioni fisiche possibili.



La società è intanto al lavoro per organizzare la serie di partite amichevoli del precampionato, un periodo nel quale Siena andrà a sfidare sia squadre del proprio campionato che formazioni che militeranno nel torneo di Superlega. Si avvicina anche il momento nel quale verrà resa nota la nuova campagna abbonamenti della squadra senese: i tifosi, straordinari nella scorsa stagione quando hanno seguito la squadra praticamente in ogni trasferta del campionato e hanno fatto sentire il loro calore e supporto in ogni match disputato al PalaEstra, saranno una componente fondamentale dell’avventura biancoblu nel prossimo torneo di Serie A2, una stagione nella quale la società presieduta dal Presidente Giammarco Bisogno si augura di centrare buoni risultati e di far divertire il proprio pubblico e tutti gli sponsor che supportano e sostengono il progetto senese.