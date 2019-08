''Fight for passion'', parte la nuova campagna abbonamenti della Emma Villas Aubay Siena

La Emma Villas Aubay Siena dà il via alla propria nuova campagna abbonamenti per la prossima stagione nel campionato di volley maschile di Serie A2 Credem Banca.Il sostegno dei tifosi sarà un elemento fondamentale nell’avventura del team biancoblù nel prossimo torneo pallavolistico. Il loro supporto è stato un elemento che ha sempre accompagnato le cavalcate della società del presidente Giammarco Bisogno dalla Serie B fino alla stagione vissuta un anno fa nel campionato di Superlega.Tutti i trionfi, le promozioni e le vittorie di Coppe sono sempre state caratterizzate da una grande presenza di pubblico sugli spalti a tifare per la compagine biancoblù. Così è stato negli anni della B e poi nella storica vittoria della Coppa Italia di Serie A2 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e nella vittoria dei playoff di A2 contro Spoleto. Lo scorso anno, poi, i tifosi senesi hanno accompagnato la squadra e l’hanno sostenuta in tutti i palazzetti dello sport dello Stivale, da Trento fino a Vibo Valentia, nelle gare contro i più grandi campioni di questa disciplina. La passione dei sostenitori è una caratteristica che nella tifoseria biancoblù non è mai venuta meno.“FIGHT FOR PASSION” Per questo motivo la campagna abbonamenti di quest’anno si chiama, per l’appunto, "Fight for Passion": combatti per passione. E’ questo l’azzeccato slogan di quest’anno, che testimonia e prende spunto da una caratteristica dimostrata dai sostenitori senesi.LE OFFERTE Si possono effettuare due tipologie di abbonamenti. Con l’abbonamento regular season si ha diritto a seguire tutte e undici le gare del campionato regolare. Il costo è 120 euro, il ridotto sono invece 100 euro.Si può invece sottoscrivere anche l’abbonamento all season, valido pure per le eventuali gare di play off e della Coppa Italia: in questo caso il prezzo è di 210 euro, mentre il ridotto sono 180 euro.Le categorie per le quali si applica la riduzione sono: abbonati della stagione 2018-2019, ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni, over 65, tesserati Fipav e studenti o dipendenti Unisi e Unistrasi.Gli Under 8 potranno entrare gratis ma dovranno ritirare un abbonamento Junior con prevendita a 2 euro nei rivenditori o nel sito CiaoTickets oppure a costo zero alla biglietteria del PalaEstra in orari e giorni che saranno indicati.Non sono in vendita abbonamenti nel settore non numerato.Il costo di ogni singolo biglietto di una gara di campionato sarà 12 euro, i ridotti (per le stesse categorie sopra indicate) saranno 10 euro.GLI ABBONATI DELLA STAGIONE PRECEDENTE Gli abbonati della scorsa stagione godranno del diritto di prelazione e potranno rinnovare l’abbonamento da lunedì 19 agosto alle ore 10 fino a sabato 24 agosto alle ore 19 confermando settore e posto oppure scegliendo il posto di loro maggiore gradimento.DOVE ACQUISTARE La prelazione è attiva al PalaEstra da lunedì 19 agosto a venerdì 23 agosto dalle ore 17 alle ore 19. In alternativa è possibile scrivere a biglietteria@emmavillasvolley.com presentando il nominativo associato al vecchio abbonamento e il numero di posto occupato nella scorsa stagione.AGEVOLAZIONI PER I CUORI biancoblù La tifoseria ufficiale ha accesso a particolari agevolazioni sul prezzo. Per maggiori informazioni e per aderire al gruppo è possibile scrivere a cuoribiancoblu@gmail.com.NUOVI ABBONATI I nuovi abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento da lunedì 26 agosto alle ore 10 fino alla seconda gara casalinga di regular season. Sarà possibile effettuare l’acquisto online sulla piattaforma CiaoTickets e in tutti i punti vendita convenzionati. Al PalaEstra gli abbonamenti saranno in vendita lunedì 26 agosto, mercoledì 28, venerdì 30 agosto dalle ore 17 alle ore 19. Gli orari di vendita delle settimane successive verranno resi noti prossimamente.COMPILA IL QUESTIONARIO Compilando il questionario, a cura della studentessa dell’Università degli studi di Siena Francesca Benassi, ci aiuterai a conoscere più da vicino la tua passione per la nostra squadra e a migliorarci come club. Tempo di compilazione circa 2 minuti. A questo indirizzo è possibile vedere il questionario: