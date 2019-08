Emma Villas Siena, primo allenamento del team biancoblù

Giammarco Bisogno: “Abbiamo voglia di fare bene, ringrazio tifosi e sponsor che ci sostengono”

Primo giorno di scuola per la Emma Villas Aubay Siena, che ieri pomeriggio ha iniziato gli allenamenti stagionali al PalaEstra. I giocatori hanno cominciato la preparazione agli ordini di coach Gianluca Graziosi e dello staff tecnico biancoblù. Via dunque agli allenamenti, con il presidente Giammarco Bisogno che ha tenuto un discorso alla squadra prima dell’inizio del lavoro fisico, con i pallavolisti del team senese che hanno effettuato il lavoro coordinati dal preparatore atletico Omar Pelillo.Ci sono molti volti nuovi in viale Sclavo, e si sono visti subito tanti sorrisi nei ragazzi che quest’anno comporranno il roster della Emma Villas Aubay Siena. “Spero che quest’anno sia una bella ripartenza – commenta il presidente del team senese, Giammarco Bisogno –. Abbiamo voglia di fare bene, la prelazione della campagna abbonamenti sta già dando buoni risultati e ne sono felice. Ringrazio gli sponsor e i tifosi che ci hanno sostenuto in questi anni e che continuano a farlo, quest’anno abbiamo allestito una squadra intrigante. E’ il momento di crederci, di andare avanti, di dimostrare attaccamento a questa squadra e a questa maglia. Abbiamo un coach come Gianluca Graziosi che ci farà stare bene, ci farà divertire e ci farà stare tranquilli. Graziosi ha appena ottenuto un grande trionfo conquistando la medaglia d’oro alle recenti Universiadi e ha una stima altissima in tutto il mondo della pallavolo, credo che sia uno dei migliori coach del nostro Paese. Il torneo che andremo ad affrontare sarà molto difficile, ritengo che ogni sfida sarà complicata. L’obiettivo sarà quello di fare bene in questo campionato, uno dei nostri primi obiettivi è comunque quello di programmare per il futuro”.La squadra ha iniziato dunque gli allenamenti, davanti a sé il gruppo biancoblù ha due mesi di preparazione nel corso dei quali verranno effettuate anche alcune amichevoli con squadre di Serie A2 e anche di Superlega; il programma delle amichevoli verrà reso noto prossimamente. Ci sono quasi due mesi di tempo prima di arrivare alla prima gara ufficiale dell’annata, che è in calendario il 20 ottobre quando al PalaEstra la Emma Villas Aubay Siena affronterà Calci per la gara d’esordio nel torneo di Serie A2.Continua nel frattempo la campagna abbonamenti della Emma Villas Aubay Siena. Gli abbonati della scorsa stagione godranno del diritto di prelazione e potranno rinnovare l’abbonamento fino a sabato 24 agosto alle ore 19 confermando settore e posto oppure scegliendo il posto di loro maggiore gradimento.La prelazione è attiva al PalaEstra fino a venerdì 23 agosto dalle ore 17 alle ore 19. In alternativa è possibile scrivere a biglietteria@emmavillasvolley.com presentando il nominativo associato al vecchio abbonamento e il numero di posto occupato nella scorsa stagione.I nuovi abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento da lunedì 26 agosto alle ore 10 fino alla seconda gara casalinga di regular season.