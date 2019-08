Il programma di amichevoli precampionato della Emma Villas Aubay Siena

Si comincia il 13 settembre al PalaEstra contro Sora

Sarà venerdì 13 settembre la prima amichevole stagionale della Emma Villas Aubay Siena. Dopo poco più di venti giorni di preparazione fisica, quindi, i giocatori allenati da coach Gianluca Graziosi disputeranno il primo test match di questa annata sportiva. Lo faranno al PalaEstra contro una formazione di Superlega, Sora, già affrontata lo scorso anno per due volte nel massimo torneo pallavolistico nazionale. Sarà subito una sfida molto interessante da seguire e potrà fornire spunti preziosi allo staff tecnico biancoblu relativamente al percorso di crescita del gruppo senese.Una settimana più tardi, venerdì 20 settembre, Siena andrà invece a disputare un test match a Santa Croce sull’Arno. E’ il classico derby toscano che vediamo in campo ormai da diverse stagioni, spesso contrassegnati e caratterizzati anche da molti ex da una parte e dall’altra del taraflex. Le due compagini si ritroveranno nel corso del campionato di Serie A2. Intanto inizieranno a conoscersi in questa amichevole precampionato.Mercoledì 25 settembre i biancoblu effettueranno un’altra trasferta. Non lontana da un punto di vista chilometrico, ma sicuramente interessante, significativa e prestigiosa. La Emma Villas Aubay Siena affronterà infatti la Sir Safety Conad Perugia vicecampione d’Italia in carica dopo avere perso l’ultima finale dei playoff scudetto contro la Lube. Senesi e umbri si sono sfidati spesso in precampionato nel corso degli ultimi anni, prima della passata annata agonistica dettero vita addirittura a due amichevoli. Anche quest’anno Siena e Perugia disputeranno quindi un test match.Venerdì 27 settembre ecco un’altra gara amichevole. Si torna a Siena, dove la squadra biancoblu sfiderà Grottazzolina, altro team di fronte al quale i biancoblu si sono ritrovati spesso nel corso delle ultime annate.Di settimana in settimana la temperatura salirà in vista dell’inizio del campionato. Mercoledì 2 ottobre al PalaEstra arriverà Tuscania, che disputerà il prossimo campionato di Serie A3. Si tratta di una sfida ormai “classica” che abbiamo visto tante volte in passato. Siena e Tuscania, ad esempio, si ritrovarono di fronte nella finale della Coppa Italia di Serie A2 che portò il trofeo nella città toscana in un pomeriggio indimenticabile per i tifosi della Emma Villas.Tre giorni dopo, sabato 5 ottobre, un’altra amichevole: l’avversaria sarà ancora Santa Croce, ma questa volta la partita verrà giocata al PalaEstra.Infine ci sarà l’ultimo appuntamento, esattamente ad una settimana dall’esordio in campionato. Si tratta del Memorial Nonno Gino, in programma a Veroli. E’ un torneo precampionato molto interessante al quale la Emma Villas partecipa da tempo. Le gare, semifinali e finali, verranno disputate sabato 12 ottobre e domenica 13 ottobre. Le partecipanti della manifestazione saranno tre compagini di Superlega: i padroni di casa di Sora, Latina e Vibo Valentia.