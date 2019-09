Nuovo test match per la Emma Villas Siena al PalaEstra contro Santa Croce

Coach Gianluca Graziosi: “Il gruppo si applica e lavora con serenità, sono soddisfatto del clima e dell’atteggiamento”



Dopo il positivo test match contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, formazione del campionato di Superlega, la Emma Villas Aubay Siena torna in campo, sul taraflex del PalaEstra per un altro test match in vista della prossima stagione. L’appuntamento è per domani, venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 18 nel palazzetto dello sport di viale Sclavo.



Questa volta l’avversaria sarà una formazione che disputerà lo stesso campionato della squadra senese, vale a dire la Serie A2. Si tratta della Kemas Lamipel Santa Croce, società dall’importante tradizione pallavolistica che ha allestito una compagine di tutto rispetto per poter recitare un ruolo da protagonista nella prossima annata sportiva. Gli ex biancoblu Williams Padura Diaz e Federico Bargi sono alcuni dei pallavolisti più noti in un team biancorosso che è composto da giocatori di buonissima qualità ed esperienza e che quindi cercherà di centrare buoni risultati in campionato.



La Emma Villas Aubay Siena ha una settimana di lavoro e di preparazione in più rispetto al primo test match stagionale vissuto contro Sora e terminato sul risultato di 2-2. Buono è stato in quel caso l’approccio alla sfida di Siena, con la compagine di coach Gianluca Graziosi che è stata capace di aggiudicarsi i primi due set dell’incontro per poi perdere ai vantaggi il terzo set ed il quarto mini-set chiuso a 15 punti.



“Sto avendo ottime impressioni in queste prime settimane di lavoro e di preparazione – commenta proprio l’allenatore della Emma Villas Aubay Siena, Gianluca Graziosi –. Stiamo costruendo un bel gruppo, con giocatori che si impegnano e che lavorano assai bene. Già si sono viste delle cose interessanti nel test match contro Sora, il nostro intento è quello di continuare a fare del nostro meglio per crescere ancora. Nel periodo di precampionato si tende sempre ad aggiustare e a sistemare tanti aspetti tecnici e del gioco. I ragazzi si applicano, io sono soddisfatto del loro atteggiamento. Con Sora ho visto in campo una squadra che ha giocato con serenità e con buone idee di gioco. Stiamo riuscendo a riproporre in gara ciò che proviamo in settimana e questo è un elemento ovviamente molto importante, positivo e significativo. Il clima è molto buono”.



Il test match di domani sarà una buona occasione anche per abbonarsi alle gare del team biancoblu della prossima stagione nel campionato di Serie A2. La campagna abbonamenti “Fight for passion” prosegue infatti su CiaoTickets, nei punti vendita convenzionati e nella biglietteria del PalaEstra che domani sarà aperta per poter acquistare il ticket che sarà utile per seguire da vicino tutte le gare che la compagine senese giocherà nel prossimo campionato.



Anche la prossima settimana la biglietteria del PalaEstra sarà aperta per permettere ai tifosi biancoblù di effettuare gli abbonamenti il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17 alle ore 19.