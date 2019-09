Bella vittoria della Emma Villas Siena nel test match contro Santa Croce

EMMA VILLAS AUBAY SIENA-KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-1 (25-23, 23-25, 25-16, 15-12)

La Emma Villas Aubay Siena gioca un’altra gara di buona intensità nel test match contro la Kemas Lamipel Santa Croce, un derby che è stato antipasto della prossima stagione di Serie A2. Top scorer biancoblù è l’opposto Yuri Romanò, 15 punti per lui; 12 punti per Gabriele Maruotti, 11 per Romolo Mariano. Siena è positiva anche in ricezione (60% di positività) e in una difesa guidata da un super Davide Marra.: Zamagni 9, Marra (L), Cappelletti, Falaschi 2, Lucconi, Gitto, Zanni, Smiriglia 2, Sani, Mariano 11, Milan 8, Maruotti 12, Romanò 15. Coach: Graziosi. Vice coach: Pelillo.: Krauchuk 10, Bargi 2, Mannucci, Andreini (L), Padura Diaz 18, Di Marco, Acquarone 3, Larizza 5, Catania (L), Lavanga, Prosperi, Marra 3, Colli 5, Mazzon 5. Coach: Pagliai. Vice coach: Douglas Cezar.