La PGS Pietro Larghi Volley di Colle di Val dâ€™Elsa pronta per la Serie D

La PGS Pietro Larghi Volley punta per la Serie D sulle sue ragazze, cresciute da sempre all'interno della società e forti dell'esperienza acquisita. Un gruppo unito e coeso, che ha imparato il gioco della pallavolo tra le fila bianco e azzurre e che non vede l'ora di entrare in campo per dimostrare di poter fare ancora meglio. La squadra, che affronterà il campionato per il terzo anno consecutivo, è stata presentata ieri, domenica 22 settembre, al termine della prima edizione del Torneo Under 14 Giovani Promesse, al PalaAntichi di viale dei Mille.Le ragazze che fanno parte della squadra sono: Gaia Grassi, Giada Pasqualetti, Clara Agnorelli, Sara Myftari, Giulia Brogi, Serena Poli, Irene Gambassi, Martina Paoli, Sara Spinelli, Sofia Benedetti, Giulia Mugnaini, Alice Moroni, Giulia Masini, Elisa Picchioni. Sponsor ufficiale: Green Engineering.Tra le novità più importanti, il ritorno nel gruppo colligiano di Giada Pasqualetti, reduce da due importanti esperienze in Serie C nel Tavarnelle e in Serie B2 con il Cus Siena, e di Giulia Mugnaini al centro, dopo la parentesi nel San Gimignano, oltre all'importante arrivo della certaldese Martina Paoli, schiacciatore opposto.«Per noi riuscire ad avere una prima squadra con atlete che sono cresciute qui dentro è un sogno che si avvera», fa sapere la società.«Abbiamo sensazioni molto positive - ha detto dopo la presentazione il primo allenatore Paolo Francioli, che avrà al suo fianco come secondi Andrea Natale e Simone Gasparri - La squadra ha avuto degli innesti importanti e di qualità. Ci aspettiamo di fare meglio dello scorso anno, ne abbiamo tutte le possibilità. Ovviamente, dovremo confrontarci con il campionato e con le squadre che saranno quest'anno nel girone, ma siamo sicuramente migliorati a livello di organico».La prima partita prevista di campionato sarà sabato 19 ottobre in casa, alle ore 21.00, contro la GS Pallavolo Borgo.Erano presenti per l'occasione anche il primo cittadino di Colle di Val d'Elsa Alessandro Donati e l'assessore alle Politiche sociali e all'Associazionismo Vincenza Errico, che hanno premiato le partecipanti al torneo e hanno ribadito l'importanza sociale, oltre che sportiva, di una realtà come quella della PGS.