A Perugia vittoria per 3-1 della Sir Safety Conad contro l'Emma Villas Siena

SIR SAFERY CONAD PERUGIA-EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-22)

Al PalaBarton una Sir Safety Conad Perugia comunque rimaneggiata sconfigge per 3-1 la Emma Villas Aubay Siena in un’ora e 45 minuti di gioco. Siena non sfigura contro i vicecampioni d’Italia: Maruotti termina la sfida con 15 punti all’attivo, 11 per Romanò e 10 per Zamagni.Per indisponibilità della formazione avversaria non sarà possibile effettuare il test match interno contro Grottazzolina che era in programma per venerdì 27 settembre alle ore 18 al PalaEstra.Quindi il prossimo test match sarà effettuato mercoledì 2 ottobre al PalaEstra contro Tuscania.: Piccinelli (L), Ricci 17, Lucarelli 6, Tath 14, Stamegna 3, Montanaro, Costanzi, Benedicenti (L), Zhukouski 9, La Rosa, Scaffidi 3, De Matteis, De Cecco 2, Bucciarelli 10. Allenatore: Fontana (Heynen assente per gli impegni con la Nazionale polacca).: Zamagni 10, Marra (L),Cappelletti 1, Falaschi 2, Lucconi 4, Gitto, Zanni, Smiriglia 8, Rende, Mariano 4, Milan 9, Maruotti 15, Romanò 11. Allenatore: Graziosi. Assistente: Pelillo.Arbitri: Santucci e Marani.