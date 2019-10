Emma Villas Aubay Siena, test match interno contro Tuscania al PalaEstra

L’opposto Yuri Romanò: “Vogliamo mostrare una buona pallavolo e riscattarci dopo la prova al PalaBarton contro la Sir Safety Conad Perugia”

Torna in campo la Emma Villas Aubay Siena che oggi pomeriggio, mercoledì 2 ottobre, a partire dalle ore 18 sarà nuovamente impegnata in un test match. Si torna a giocare al PalaEstra e l’avversaria sarà la sfidante di mille partite Tuscania. I laziali disputeranno quest’anno il campionato di Serie A3 e non si troveranno quindi di fronte la compagine senese. A Tuscania è tornato ad allenare Paolo Tofoli, storico palleggiatore della Nazionale italiana dei fenomeni ed ex allenatore della Emma Villas, con cui ha vinto una Coppa Italia di Serie A2 e ha raggiunto le semifinali playoff nella stagione 2016-2017.Per i senesi quello di oggi sarà il quarto test match in questa fase di precampionato, dopo quelli disputati al PalaEstra contro Sora (finito 2-2), contro Santa Croce (terminato 3-1) e dopo quello giocato mercoledì scorso al PalaBarton di Perugia contro la Sir Safety Conad (chiusosi sul 3-1 per i padroni di casa vicecampioni d’Italia).“Vogliamo fare bene in questa sfida – commenta l’opposto della Emma Villas Aubay Siena, Yuri Romanò – e riscattarci dopo la sconfitta della settimana scorsa nel test match di Perugia. Il nostro obiettivo è quello di mostrare una buona pallavolo anche in queste amichevoli precampionato. Stiamo lavorando in maniera positiva, le cose stanno andando nel giusto modo ma sappiamo che la stagione durerà molti mesi per cui dovremo lavorare ancora tanto e avere continuità. Mi sto trovando assai bene con i miei compagni di squadra, con il palleggiatore Marco Falaschi si sta creando un discreto feeling. Coach Graziosi sta confermando quanto di positivo sapevo e immaginavo su di lui: facciamo molto lavoro tecnico, individuale e di squadra. Sono contento”.Sabato 5 ottobre il team senese disputerà un altro test match, e andrà a giocare a Santa Croce contro la locale formazione della Kemas Lamipel. Il via al match sarà alle ore 18.La biglietteria del PalaEstra rimarrà aperta per sottoscrivere gli abbonamenti per seguire la prossima annata della Emma Villas Aubay Siena mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19. E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la CiaoTickets e in tutti i punti vendita convenzionati.