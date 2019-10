Emma Villas ancora in campo nel test match a Santa Croce

I due team si sono già affrontati al PalaEstra il 20 settembre, i biancoblù vinsero con il risultato di 3-1

La Emma Villas Aubay Siena torna ad affrontare la Kemas Lamipel Santa Croce per un test match precampionato. Il primo disputato tra i due team in questa fase di preparazione, giocato al PalaEstra, è terminato con la vittoria della squadra senese con il risultato di 3-1. Adesso si gioca a campo invertito: la gara verrà infatti disputata oggi pomeriggio, sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 18 proprio a Santa Croce sull’Arno.Sarà quindi la seconda trasferta di questo precampionato per la compagine senese dopo quella di Perugia contro i vicecampioni d’Italia della Sir Safety Conad. Lo scorso 20 settembre Siena e Santa Croce si sono già affrontate, nel palazzetto dello sport di viale Sclavo: in quella circostanza i biancoblù hanno vinto il primo parziale, hanno perso il secondo ma sono poi riusciti a far propri sia il terzo che il quarto set grazie ad una buona prestazione del collettivo: 15 in quella circostanza i punti di Yuri Romanò, 12 di capitan Gabriele Maruotti e 11 di Romolo Mariano.Siena e Santa Croce sono certamente due formazioni che nutrono buone ambizioni per il campionato di Serie A2 che prenderà il via il 20 ottobre: tra le fila dei biancorossi militano due ex senesi come Williams Padura Diaz e Federico Bargi.L’ultimo test match fin qui disputato dalla Emma Villas Aubay è stato mercoledì 2 ottobre al PalaEstra contro Tuscania, team di Serie A3, una gara vinta per 4-0 dai padroni di casa: una circostanza nella quale coach Gianluca Graziosi ha dato spazio anche a giocatori che fin qui erano stati meno utilizzati, come l’opposto Manuele Lucconi e lo schiacciatore Niccolò Cappelletti, entrambi hanno risposto con una prova importante.