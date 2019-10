Riparte il volley maschile alla Pgs Pietro Larghi di Colle di Val d'Elsa

Dopo un periodo di stop, riparte finalmente l'attività di pallavolo maschile della Pgs Pietro Larghi di Colle di Val d'Elsa, dopo la delibera consiliare di venerdì 11 ottobre.La decisione della società è arrivata con l'obiettivo di dare uno spazio ad un gruppo amatoriale che stava cercando un luogo in cui allenarsi e giocare e che si collocherà per gli allenamenti nella palestra piccola del palazzetto di viale dei Mille. Le gare casalinghe, salvo eccezioni, saranno invece giocate nella palestra di Staggia Senese.«Purtroppo non possiamo avventurarci nella costruzione di un settore giovanile maschile, che andrebbe a sottrarre risorse alla consolidata attività femminile giovanile, che invece intendiamo sviluppare e allargare ancora di più, se possibile - precisa la società -. Facciamo un in bocca al lupo a Lorenzo Calosi, ad Antonio Sparvieri e a tutti gli altri perché possano divertirsi nel loro campionato di Prima Divisione e perché la collaborazione appena intrapresa possa essere proficua per tutti».Intanto l'attività femminile è ripartita a pieno ritmo. Sabato 19 ottobre, in casa, ci sarà la prima partita di campionato di Serie D. Le ragazze di Paolo Francioli, che ha al suo fianco come secondi Andrea Natale e Simone Gasparri, sfideranno alle ore 21.00 la GS Pallavolo Borgo.