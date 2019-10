Domenica al PalaEstra la Emma Villas Aubay Siena affronterà il derby toscano contro Santa Croce

Già attiva la prevendita per la sfida che sarà valevole per la terza giornata del campionato di Serie A2

Siena torna da Brescia con nessun punto conquistato, dopo che i lombardi sono riusciti ad imporsi con il risultato di 3-1. Non è bastato ai biancoblù conquistare il terzo parziale nella difficile sfida in Lombardia e lottare fino in fondo nel quarto parziale, la squadra di casa alla fine ha avuto la meglio e si è presa i tre punti in palio. “E’ stato un peccato – commenta il libero della Emma Villas Aubay Siena, Davide Marra –. Eravamo riusciti a conquistare il terzo set e a rimettere in discussione il match. Poi però nel quarto parziale ci è mancato un pizzico di lucidità nei momenti cruciali. Siamo dispiaciuti perché ci tenevamo a fare bene in questa partita. Sappiamo che questo campionato è molto equilibrato e che ogni domenica è una battaglia, dobbiamo prepararci per questo e per cercare di conquistare buoni risultati. Domenica avremo un’altra gara difficile, conosciamo la Kemas Lamipel Santa Croce, li abbiamo già affrontati per due volte nel precampionato e abbiamo visto che giocano assai bene, hanno ottime individualità e sono una squadra con una buona organizzazione di gioco”.“Siamo corsi dietro ai nostri avversari in tanti fondamentali, merito a Brescia che ci ha messi in grande difficoltà – afferma lo schiacciatore del team senese Gabriele Maruotti –. Analizzeremo bene questo incontro perché credo che ci saranno tanti spunti sui quali possiamo lavorare per migliorare”.Il programma settimanale del team senese prevede poi una doppia seduta di lavoro in viale Sclavo sia mercoledì che giovedì, venerdì e sabato i biancoblù si alleneranno al pomeriggio.Per la partita contro la Kemas Lamipel Santa Croce la prevendita è già attiva nel circuito Ciaotickets all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/biglietti/emma-villas-siena-kemas-lamipel-santa-croce