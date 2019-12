GiovedÃ¬ 12 dicembre la Emma Villas Siena affronta in amichevole al PalaEstra la Nazionale della Tunisia

Giovedì 12 dicembre alle ore 18 la Emma Villas Aubay Siena sfiderà in un test match al PalaEstra la Nazionale della Tunisia allenata da coach Antonio Giacobbe. Sarà un allenamento sicuramente utile per la squadra senese che adesso ha di fronte a sé in calendario due trasferte consecutive: prima a Mondovì e poi, domenica 22 dicembre, a Lagonegro. L’ultima giornata del girone di andata e prossima sfida casalinga sarà invece in programma giovedì 26 dicembre contro la Conad Reggio Emilia. Al termine di quella undicesima giornata la classifica del campionato sarà utile per stilare la griglia della Coppa Italia di Serie A2.Mondovì al momento è dodicesima in classifica con 2 punti all’attivo, Lagonegro è ottava con 10 punti. Si qualificheranno alla Coppa Italia le prime sei squadre classificate nel girone di andata e due compagini della Serie A3.