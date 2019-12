Buone indicazioni per la Emma Villas Aubay Siena nel test match vinto contro la Tunisia

EMMA VILLAS AUBAY SIENA-TUNISIA 3-1 (25-15, 25-21, 25-22, 19-25)

Buone indicazioni arrivano per la Emma Villas Aubay Siena nel test match giocato al PalaEstra contro la Tunisia, una sfida che termina sul punteggio di 3-1 in favore dei padroni di casa.La Emma Villas Aubay Siena inizia con Falaschi in cabina di regia, Romanò opposto, Milan e Mariano in banda, Zamagni e Gitto al centro, Cappelletti libero. Molto bene in avvio di sfida Sebastiano Milan, che attacca con alte percentuali e va a segno con un ace pure dai nove metri. Zamagni colpisce dal centro, la Emma Villas Aubay aumenta il divario e con una bella finalizzazione di Mariano si porta sul 16-10. Il muro di Gitto vale il +7. Anche Zamagni si fa valere a muro, mentre la schiacciata con il mani-out di Romanò vale il 24-13. Il set viene chiuso dall’errore di Kara Mosly. Buono l'apporto in attacco di Sebastiano Milan, autore di 5 punti, anche i centrali senesi si stanno disimpegnando bene con 4 punti di Gitto e 3 di Zamagni.Nel secondo set Siena allunga con due murate vincenti di Falaschi, bravo a muro anche Milan. I padroni di casa conquistano un vantaggio fino al 20-17, di Zamagni il ventunesimo punto. I centrali senesi continuano a fare cose positive: Gitto blocca l’attacco tunisino ed è 22-19. Mariano e Romanò chiudono il set sul 25-21.Nel terzo set spazio a Lucconi in posto 2, Cappelletti si sposta in banda con Milan, Smiriglia e Gitto sono al centro, Mariano gioca libero. Lucconi mostra immediatamente le sue qualità, Cappelletti si fa valere anche a muro mentre Milan realizza due ace di fila. Il parziale si decide nel finale, Karamosli realizza due ace consecutivi ma Siena chiude con Lucconi e Smiriglia sul 25-22.Nel quarto set in cabina di regia c’è Zanni, l’opposto è Lucconi. In banda ci sono Cappelletti e Mariano, al centro Gitto e Smiriglia, libero Volpi. La Tunisia aumenta l’intensità del proprio gioco, Mbareki e Bongui prendono per mano la squadra che si aggiudica il set per 19-25.: Zamagni 5, Cappelletti 6, Falaschi 2, Lucconi 9, Gitto 10, Zanni, Smiriglia 4, Volpi (L), Mariano 11, Milan 13, Maruotti, Romanò 9. Coach: Graziosi. Assistente: Pelillo.: Aguerbi 9, Ben Slimene 3, Redissi, Kara Mosly 2, Ben Othmen 9, Karamosli 9, Mahdi, Mbareki 6, Ayech 2, Bongui 13, Hmissi (L), Miladi 1. Coach: Giacobbe. Assistente: Znaidi.