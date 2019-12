La Emma Villas Siena affronta in trasferta Lagonegro

La Emma Villas Aubay Siena è in viaggio per la Calabria, destinazione Corigliano Calabro, dove domani, domenica 22 dicembre, alle ore 18 la squadra biancoblù scenderà in campo contro la Geovertical Geosat Lagonegro per la decima giornata del campionato di Serie A2 di pallavolo maschile. Questa mattina la squadra è partita e ha effettuato una sosta ad Orte per un allenamento grazie alla disponibilità del Volley club Orte.Domani sarà una partita assolutamente rilevante per la formazione della griglia che sarà valevole per la Coppa Italia, un appuntamento importante e prestigioso. Siena è seconda in classifica con 20 punti e ad una lunghezza dalla capolista Ortona. Lagonegro è ottava in classifica con 10 punti, ma un match da recuperare.“Sarà una partita difficile – dichiara il centrale della Emma Villas Aubay Siena, Carmelo Gitto –. Lagonegro ha giocatori di ottima qualità, penso a Tiurin e anche a Mazzone e all’ex Spadavecchia. Dovremo stare attenti, consapevoli comunque delle nostre qualità e potenzialità. Con la Bcc Castellana Grotte e a Mondovì abbiamo fatto vedere una buona pallavolo, anche se come carattere credo che la nostra migliore prestazione sia stata all’esordio contro Calci quando abbiamo recuperato da una situazione molto difficile. In trasferta, come abbiamo visto, in questo campionato è sempre dura. Noi stiamo lavorando bene, ci divertiamo tra di noi e siamo tutti concentrati con l’intento di riuscire a conquistare il maggior numero possibile di punti. Noi centrali? Beh, cerchiamo di dare il nostro apporto al team sia a muro che in attacco”.Fino a questo momento Lagonegro ha centrato quattro vittorie: a Lauria contro la Bcc Castellana Grotte (3-2 con 28 punti di Tiurin), a Reggio Emilia (2-3 con addirittura 33 punti del russo), a Lauria contro Mondovì (3-0) e a Cantù (2-3). Il russo Igor Tiurin è un elemento dalle grandi doti: il 32enne, lo scorso anno alla Menghi Shoes Macerata, ha già messo insieme 191 punti e sta viaggiando con il 53,8% in attacco. Sono stati 117 i punti di Tiziano Mazzone, 24enne ex Ravenna e Cuneo. A muro brilla Vincenzo Spadavecchia, uno dei due ex di giornata insieme a Leonardo Fantauzzo, con 22 blocks collezionati fino ad ora. Gabriele Robbiati, il palleggiatore ex Roma e Spoleto Francesco Zoppellari e il libero Marco Santucci chiudono il sestetto di coach Paolo Falabella.I numeri dicono che la Emma Villas Aubay Siena continua ad essere la squadra che realizza più ace in campionato, con una media di 1,62 a set contro gli 0,88 di Lagonegro. Le due squadre hanno percentuali simili in ricezione (26,7% per Siena e 26,5% per Lagonegro) e in attacco (49,8% per Siena e 49,3% per Lagonegro). A muro stanno facendo meglio i lucani, con una media di 2,24 murate vincenti per set a fronte delle 2,19 della Emma Villas Aubay Siena.La partita di domani prenderà il via alle ore 18 a sarà arbitrata da Christian Palumbo e Alessandro Pietro Cavalieri. Il match sarà trasmesso in diretta streaming all’indirizzo https://youtu.be/ZOkloaSPSSo Intanto è già attiva la prevendita per acquistare i biglietti per la prossima sfida in casa contro Reggio Emilia, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 18 al PalaEstra: i biglietti sono in vendita nel circuito della CiaoTickets.La biglietteria del PalaEstra sarà aperta lunedì 23 dicembre dalle ore 17 alle 19, martedì 24 dicembre dalle ore 16 alle 18, domenica 26 dicembre dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi.