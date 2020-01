Emma Villas Aubay Siena, per la prima di ritorno grande sfida contro la Peimar Calci a Santa Croce

Domenica 5 gennaio prende il via il girone di ritorno della Emma Villas Aubay Siena. La formazione biancoblù sarà di scena al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno contro la Peimar Calci in una sfida che prenderà il via alle ore 19. E si tratterà di un vero e proprio big match, dato che si affronteranno le squadre che hanno terminato il girone di andata al primo e al secondo posto della classifica del campionato di Serie A2 di pallavolo maschile.Siena contro Calci è anche un derby toscano, il terzo per i senesi in questa stagione dopo i due vittoriosi del girone di andata. Il 20 ottobre scorso la partita di andata si disputò al PalaEstra e vide la Emma Villas Aubay riuscire a compiere una grande rimonta: sotto 0-2 la squadra di coach Gianluca Graziosi prima riuscì a vincere terzo e quarto set e quindi ad impattare sul 2-2, e poi si aggiudicò per 15-13 anche il tiebreak conquistandosi il primo successo ufficiale della stagione. Quel match si chiuse con 24 punti (e il 66% in attacco) di Sebastiano Milan, 16 punti di Gabriele Maruotti, 15 di Matteo Zamagni, 12 di Yuri Romanò. Per Calci furono 20 i punti di Argenta, 19 quelli dell’ex Fedrizzi, 17 di Lecat.Con un filotto di cinque vittorie consecutive Siena si è ora portata in vetta alla graduatoria con 26 punti conquistati nelle undici partite del girone di andata. Ma Calci è lì, ad appena un punto di distanza, con 25 punti all’attivo che sono frutto di nove vittorie su undici match (proprio come la Emma Villas Aubay).Guardando alle statistiche del girone di andata, è Yuri Romanò il miglior realizzatore in casa senese con 212 punti messi a segno: seguono Sebastiano Milan con 170, Gabriele Maruotti con 91, Carmelo Gitto con 84, Romolo Mariano e Matteo Zamagni con 83.In battuta è Sebastiano Milan fino ad ora il migliore in casa biancoblù con 24 ace (una media di 0,55 per set), Yuri Romanò ne realizzati 18, Marco Falaschi 9. Siena ha realizzato 70 ace nel girone di andata, nessuno ha fatto meglio. I biancoblù hanno terminato la prima parte della stagione con una media di 1,59 servizi vincenti per set.A muro il dato migliore appartiene a Matteo Zamagni, con 24 blocks (0,59 per set), seguono Carmelo Gitto con 19 e Sebastiano Milan con 16.Oltre ad avere il miglior dato per quel che riguarda gli ace, Siena ha con il 50% la terza migliore percentuale in attacco (dopo Bergamo e Materdomini Castellana Grotte, i biancoblù hanno la stessa percentuale della Peimar Calci) e sono la quarta migliore squadra per muri-punto per set (2,25, meglio hanno fatto Calci, Lagonegro e Brescia).Oggi la squadra effettua una doppia seduta di allenamento al PalaEstra in viale Sclavo. Gli allenamenti sono nel pieno perché c’è in vista una grande partita di campionato.