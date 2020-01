Arriva Gabriel Pessoa: il posto quattro brasiliano giocherÃ  per la Emma Villas

Arriva Gabriel Pessoa: il posto quattro brasiliano giocherà per la Emma Villas

In rinforzo al team biancoblù della Emma Villas Aubay Siena, dalla SupeLiga brasiliana arriva lo schiacciatore Gabriel Soares Pessoa.



Nato nel 1993, quasi due metri di altezza, Gabriel viene dalle ultime esperienze con il Sesc-RJ e, l’anno precedente, con il Ribeirão Preto Vôlei insieme all’ex biancoblù Alisson Melo, club nel quale militava sin dal 2017.



Giocatore dalle spiccate doti offensive, tra i punti di forza del gigante carioca c'è il servizio che lo ha messo in mostra nella scorsa stagione come uno fra i più prolifici 4 realizzatori della categoria.



L'atleta ventiseienne, nato a Taboão da Serra (SP), ha iniziato la sua carriera a 12 anni con il club Hebraica (SP). Arriva poi il contratto con il Sesi e la prima esperienza all'estero, due anni in Austria, dove partecipa alla Champions League. Successivamente il ritorno in patria con il Canoas nel 2016. E' qui che Gabriel matura il desiderio di indossare la maglia della nazionale brasiliana. Il momento della convocazione arriva nel 2018, pochi mesi dopo essersi distinto con la maglia della Ribeirão. In un match contro l'Itapetininga ha realizzato l'impressionante numero di 11 ace e 25 punti complessivi.



Nel 2018 si unisce alla nazionale partecipando alla Pan American Cup e conquistando il secondo posto.



Il brasiliano sarà immediatamente a disposizione di Coach Graziosi. Sulla maglia numero 11 della Emma Villas Aubay Siena spiccherà il nome di Gabriel come consuetudine carioca.



CURRICULUM

2019/2020 - Sesc-RJ

2018/2019 - Vôlei Ribeirão

2017/2018 - Vôlei Ribeirão

2016/2017 - Canoas

2014/2016 - Hypo Tirol Innsbruck - Austria

2010/2014 - Sesi

2009 - Hebraica

2008 - Hebraica



PALMARES

2017 - Campeão Gaúcho

2015 - Campeão Mevza

2015/2016 - Bi - Campeão Austríaco

2014 - Campeão copa São Paulo - Sesi

2014 - Campeão Paulista - Sesi

2011/2012 - Bi -Campeão Brasileiro de Seleções