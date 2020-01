Pallamano Serie A1: l'Ego Siena a Bressanone per riprendere il cammino

Dopo la lunga pausa natalizia, riprende il campionato della Ego Handball Siena che nella giornata domani, sabato 18 gennaio, affronterà la difficile trasferta contro Brixen, terza in classifica, che precede la Ego di 2 punti con 10 vittorie e tre sconfitte. Nella gara di andata ad avere la meglio fu la formazione senese che aprì la stagione con la vittoria al PalaEstra per 31-28. Le squadre scenderanno in campo alle ore 19:00 (diretta Pallamano TV).



Prima di ritorno ed esordio sulla panchina della Ego Handball per Boris Lisica, che presenta così la sfida: “Ci aspetta una partita equilibrata. Sarà un bel test per noi. Giocheremo a Bressanone, che rappresenta un posto importante per la pallamano italiana, dove le persone sanno cosa vuol dire giocare ad alti livelli.



Ci aspettiamo una rivale ostica, consapevole di aver perso punti nella sfida di andata e che ora vuole recuperare sul campo di casa. Noi arriviamo alla sfida consapevoli di questo, ma soprattutto del lavoro fatto in queste settimane, preparando la partita per poter portare a casa la vittoria e prenderci questi due punti.



In queste due settimane abbiamo lavorato molto sul nostro gioco e nei giorni precedenti alla partita ci siamo concentrati sull’approccio alla gara. Dobbiamo lavorare anche dal punto di vista mentale per poter crescere anche sotto questo aspetto, perché voglio vedere come si comporterà la squadra in trasferte difficili come questa”.



“Quella di domani sarà una partita molto difficile e impegnativa – ha detto in settimana il portiere della Ego Handball Siena Vito Fovio - perché giocheremo su un campo ostico dove Bressanone non ha perso una partita. Noi andremo là con la voglia e la consapevolezza dell’importanza del match. Cercheremo di vincere, sarà difficile, ma dovremo dare il massimo”.



Sugli altri campi ad aprire la prima giornata di ritorno sarà la sfida tra Raimond Sassari e Banca Popolare Fondi (15.45); alle Trieste affronterà la Mfoods Carburex Gaeta; Merano ospiterà Fasano mentre alle 20.30 si affronteranno Cassano Magnago e Pressano e Cologne Conversano. La sfida tra Eppan e Bozen si giocherà il 29 gennaio alle ore 20.



La sfida tra Brixen ed Ego Handball Siena sarà visibile su Pallamano TV e sulla pagina facebook del club ospitante.