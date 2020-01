La Emma Villas Siena sfida Bergamo nella semifinale della Coppa Italia

Mercoledì le due squadre tornano a sfidarsi dopo la gara di campionato giocata domenica pomeriggio al PalaEstra

Siena e Bergamo ancora di fronte, e in questa occasione saranno in campo sul taraflex del PalaEstra per la semifinale della Coppa Italia. Il via al match sarà domani, mercoledì 29 gennaio, a partire dalle ore 20,30. E’ un obiettivo, questo, estremamente importante per ogni formazione. Siena è arrivata in semifinale grazie alla vittoria per 3-1 conquistata nei quarti di finale contro Porto Viro, Bergamo è andata a sbancare addirittura per tre set a zero il palazzetto dello sport della Bcc Castellana Grotte.Sono sette i precedenti tra Siena e Bergamo, con tre vittorie dei toscani e quattro dei lombardi. L’ultimo precedente è freschissimo, datato appena due giorni fa, quando l’Olimpia ha vinto per 3-1 proprio al PalaEstra un match valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2. In questo modo si è interrotta la striscia di otto vittorie consecutive per Siena in campionato (più una gara vinta in Coppa Italia) mentre si allunga a cinque la striscia di successi di fila in Serie A2 dei bergamaschi. In campionato Siena è ancora prima con 35 punti, Bergamo è quarta con 30.“Sapevamo e sappiamo che Bergamo è una formazione dalla grande qualità – commenta il centrale della Emma Villas Aubay Siena, Carmelo Gitto –. L’Olimpia è una squadra costruita con l’ambizione di andare a vincere il campionato. Noi non ci aspettavamo certo di andare a fare una passeggiata contro di loro. Abbiamo tutto da migliorare rispetto alla partita di domenica, anche se alla fine per tre set su quattro ce la siamo giocata e siamo rimasti attaccati nel punteggio. Domenica siamo stati meno cinici di altre volte e abbiamo faticato su diversi fondamentali. Ora arriva una gara da dentro o fuori, dovremo giocarcela per provare a conquistarci la finale della Coppa Italia. E’ un match fondamentale, una partita secca nella quale o si vince o si viene eliminati. Dovremo dare il massimo”.Sarà necessario tutto il tifo del caldo pubblico senese per sostenere la squadra di coach Gianluca Graziosi verso un traguardo che sarebbe storico, vale a dire la possibilità di andare a giocarsi la finale della Coppa Italia (in programma domenica 23 febbraio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno). Arbitreranno la gara Maurizio Merli e Massimo Rolla.Sono in vendita i biglietti per il match casalingo di mercoledì 29 gennaio valevole per la semifinale della Del Monte Coppa Italia contro l’Olimpia Bergamo (i cui prezzi sono 8 euro l’intero e 5 euro il ridotto).La biglietteria del PalaEstra è aperta martedì 28 gennaio dalle ore 17 alle ore 19, e mercoledì 29 gennaio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 in poi.I biglietti della sfida sono acquistabili anche online nel circuito della CiaoTickets.