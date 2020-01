Ego Handball Siena, doppia trasferta: la prima sabato a Pressano

Dopo la vittoria contro Eppan nella scorsa giornata per 32-27, la Ego Handball Siena si appresta ad affrontare la prima delle due trasferte che nelle prossime due settimane vedranno la squadra rispettivamente impegnata contro Pressano e Bozen. Domani, sabato 1 febbraio, alle ore 20 la Ego affronterà Pressano al PaLavis.



Il tecnico Boris Lisica presenta la partita: “L’ultima partita contro Eppan era un impegno da non sottovalutare dove l’importante era vincere per togliere la tensione che si era creata su di noi essendo visti come i favoriti. Abbiamo sbagliato qualcosa ad inizio partita, però siamo riusciti a sistemare i piccoli errori e a portare a casa la vittoria e per questo mi posso ritenere soddisfatto della partita che i ragazzi hanno giocato. Ora ci aspettano due partite importanti e difficili, entrambe in trasferta con Pressano e Bozen, due ottime squadre e di buon livello. Non sarà facile per noi visto che abbiamo dovuto fare i conti con alcuni acciacchi che hanno colpito qualche giocatore, ma dobbiamo dare comunque il massimo, non mollare e portare a casa la vittoria”.



Nelle altre partite della giornata si affronteranno Raimond Sassari e Metelli Cologne e Trieste e Conversano alle 18.30; Brixen e Bozen ed Alperia Merano e Banca popolare di Fondi alle 19; Cassano Magnago e MFoods Carburex alle 20.30; Sparer Eppan e Junior Fasano giocheranno domenica alle 16.



La partita sarà visibile su Pallamano TV e sulla pagina facebook della società ospitante.