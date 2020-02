La Emma Villas Aubay Siena impegnata in trasferta a CantÃ¹

Domenica riprende il campionato di serie A2 di volley maschile, con la Emma Villas Aubay Siena che sarà impegnata a Cantù a partire dalle ore 18 in un match valevole per la quinta giornata del girone di ritorno.Siena ha l’obiettivo di tornare a centrare un risultato positivo, dopo la sconfitta interna contro Bergamo che ha interrotto una lunghissima striscia positiva di otto vittorie di fila in campionato. Una striscia che ha condotto la squadra allenata da coach Gianluca Graziosi in vetta alla graduatoria con 35 punti all’attivo. Cantù è invece in questo momento dodicesima in classifica con 9 punti e con un ruolino che è fatto di due vittorie e tredici sconfitte. Nell’ultima giornata la Pool Libertas è uscita sconfitta per 3-0 sul campo della Bcc Castellana Grotte.Nel match di andata, giocato domenica 17 novembre, Siena si impose per 3-0 al PalaEstra con 16 punti di Yuri Romanò e 14 punti di Romolo Mariano. La Emma Villas Aubay chiuse quell’incontro con il 51% in attacco e con 9 murate vincenti.Tra Siena e Cantù ci sono tre precedenti: i primi due sono relativi alla stagione 2015-2016 e il terzo si riferisce alla partita di andata di quest’anno. Fino a questo momento i senesi hanno vinto tutte e tre le sfide giocate. Al PalaParini la Emma Villas giocò nel marzo del 2016 vincendo in quella occasione per tre set a zero.La Emma Villas Aubay continua ad essere la squadra che realizza più ace di tutte, una media di 1,58 a set mentre Cantù ne totalizza 1,22 per parziale. In attacco la percentuale senese è del 50,1%, quella canturina è del 47,7%. I muri vincenti della Emma Villas Aubay sono 2,20 per set, quelli di Cantù 1,97. La positività di ricezione della Pool Libertas è 23,6%, quella senese è del 25,3%.Arbitreranno la partita Andrea Bellini e Marco Turtù.La successiva partita di campionato tra Emma Villas Aubay Siena e Sieco Service Ortona è stata anticipata a sabato 8 febbraio alle ore 20,30.