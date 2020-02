Pallamano Serie A1, la Ego Siena ko a Pressano

PRESSANO-EGO HANDBALL SIENA 27-22 (13-10)

Non riesce alla Ego Handball l’impresa di espugnare il Palavis. Nella prima delle due trasferte altoatesine ad avere la meglio sono i vice campioni d’Italia di Pressano che si aggiudicano la partita con il punteggio di 27-22.Dopo 10’ Pressano conduce i giochi 5-3 ed a metà primo tempo ha un vantaggio di quattro lunghezze sulla ego (8-4). Gli ospiti accorciano le distanze con due reti di fila, ma Pressano allunga nuovamente sul +4 (10-6 al 23’). La Ego va a bersaglio, ma la squadra di casa tiene la testa. Il sette metri di Radovcic vale l’11-8 al 25’. La Ego torna a-2 in chiusura del primo tempo. Un sette metri a tempo scaduto a favore di Pressano manda le squadre negli spogliatoi sul 13-10.Quattro reti per parte in avvio della seconda frazione di gioco con le due squadre che dopo 6’ sono sul 17-14. Pressano allunga, ma Siena torna a -2 ed al 41’ è di nuovo a due lunghezze di distacco (18-16). Pressano però trova un parziale di cinque reti ed al 19’ conduce 23-16. La ego chiude il parziale, ma la squadra di casa non si fa prendere e tiene le distanze. Siena trova tre resti consecutive e torna a -4 a 5’ al termine (24-20). Pressano chiude il parziale con Siena che risponde all’azione successiva. La squadra di casa però controlla il vantaggio e porta a casa i due punti. Finisce 27-22.“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – ha commentato il tecnico Boris Lisica a fine gara -. Noi non siamo entrati in partita con il giusto atteggiamento e non abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati. Pressano ha preso in mano la partita fin da subito portando a casa i due punti”.Sabato prossimo, 8 febbraio, una nuova trasferta per la Ego Handball che sarà di scena a Bolzano (ore 19.00).