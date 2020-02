La Emma Villas Siena ospita Ortona

Sabato sera la Emma Villas Aubay torna in campo alle ore 20,30, al PalaEstra arriva la Sieco Service

Sabato sera (via al match alle ore 20,30 al PalaEstra) torna in campo la Emma Villas Aubay Siena, che sarà di scena al PalaEstra contro la Sieco Service Ortona per un match valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2. E’ uno dei due big match di giornata dato che a Siena si affrontano le squadre che si trovano attualmente in prima e in quarta posizione di classifica. La partita di andata in Abruzzo premiò la Sieco Service che in rimonta si impose per 3-2 dopo una sfida molto combattuta.“In quel match non siamo stati bravi in determinati frangenti – commenta il libero della Emma Villas Aubay Siena, Davide Marra –, ma ricordiamo bene la capacità della Sieco Service di recuperare e di riprendere in mano la partita. Si tratta di una formazione attrezzata per stare nelle prime posizioni della graduatoria, hanno giocatori importanti all’interno del roster. Sono un’ottima squadra e giocano una buonissima pallavolo”.“Ortona sta continuando a fare molto bene – dichiara il centrale della Emma Villas Aubay Siena, Carmelo Gitto –, hanno un gruppo temibile. E’ rientrato anche l’opposto Marks, che era assente nella sfida di andata. Difendono bene e in maniera ordinata, nella gara di andata dimostrarono le loro qualità ed il loro carattere riuscendo a rimontare e a vincere la partita. Giocano di squadra e hanno nella battuta e per l’appunto nel sistema difensivo due armi importanti del loro gioco”.Ortona è reduce da una sconfitta, rimediata a Bergamo con il risultato di 3-1. Quella Bergamo che nel turno precedente aveva interrotto anche la striscia di otto vittorie consecutive di Siena. La Emma Villas Aubay ha adesso 38 punti in graduatoria, Ortona ne ha 32.Sarà la sesta sfida tra Siena e Ortona. I precedenti storici parlano di una vittoria di Ortona e quattro di Siena fino a questo momento.Sono in vendita i biglietti per la sfida casalinga di sabato 8 febbraio contro la Sieco Service Ortona che prenderà il via alle ore 20,30. I biglietti sono in vendita anche online nel circuito della CiaoTickets.La biglietteria del PalaEstra sarà invece aperta venerdì dalle ore 17 alle ore 19 e sabato, giorno del match, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 18,30 fino all’inizio della sfida.