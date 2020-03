Volley Serie A2, l'Emma Villas Siena ospita la Sinergy Mondovì

L’ultima gara ufficiale la Emma Villas Aubay Siena l’ha disputata lo scorso 16 febbraio, al PalaGrotte contro la Materdomini. Il campionato riprende domani e come sappiamo le sfide verranno disputate a porte chiuse. Siena ospiterà al PalaEstra la Sinergy Mondovì, uno dei team più in forma del campionato di Serie A2 con i piemontesi che si sono aggiudicati cinque delle sette partite giocate nel girone di ritorno. Il via alla partita sarà alle ore 18 nel palazzetto dello sport di viale Sclavo. La gara sarà sponsored by Terrecablate.All’andata i senesi si imposero per tre set a zero al PalaManera in provincia di Cuneo, ma da allora la Sinergy è cambiata tantissimo riuscendo ad infilare una serie di risultati utili consecutivi che le hanno consentito di raggiungere la nona posizione di classifica con 21 punti all’attivo.“Noi andiamo avanti giornata per giornata senza avere troppe ansie da prestazione – ha dichiarato il centrale della Emma Villas Aubay Siena Matteo Zamagni –. Lo abbiamo fatto fino ad ora, andiamo avanti così. Siamo consci dei nostri punti di forza, dobbiamo essere sicuri delle nostre capacità senza pensare di essere inferiori a nessuno e al tempo stesso abbiamo il compito di continuare a lavorare e di allenarci al meglio. Se ripenso alla gara al PalaGrotte contro la Materdomini mi viene da dire che potevamo risolvere certe situazioni di gara in maniera differente. Ora dobbiamo sfidare delle formazioni molto temibili, abbiamo di fronte a noi degli impegni complicati già nelle ultime quattro partite della regular season”.Siena tenterà quindi di conquistare altri punti utili per la propria classifica, attualmente i biancoblu hanno messo insieme 42 punti. Al termine della regular season mancano appena quattro giornate, la Emma Villas Aubay ha in calendario due partite da giocare in casa e due da giocare in trasferta.Siena e Mondovì si affronteranno per la nona volta nella loro storia in Serie A, fino ad ora i precedenti pendono dalla parte dei toscani che si sono aggiudicati sette delle partite disputate in precedenza.Guardando anche alle percentuali, Siena ha fin qui attaccato con il 50% di positività in attacco, la Sinergy attacca con il 47,3%. In ricezione la Emma Villas Aubay ha il 25,8% di perfette, Mondovì il 26,9%. A muro Siena piazza 2,33 blocks per set, Mondovì 1,92. In battuta i senesi realizzano 1,49 ace per set, Mondovì ne totalizza 1,19.La gara tra Siena e Mondovì verrà arbitrata da Antonella Verrascina e Frederick Moratti. Il match sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube della Legavolley.