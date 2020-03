Volley Serie A2, vittoria per l'Emma Villas contro MondovÃ¬

EMMA VILLAS AUBAY SIENA-SINERGY MONDOVÌ 3-0 (25-13, 25-18, 25-13)

In un clima surreale e a porte chiuse la Emma Villas Aubay Siena conquista una bella vittoria contro una delle squadre più in forma di questo campionato, la Sinergy Mondovì. La compagine di coach Gianluca Graziosi gioca con grinta, determinazione e concentrazione e fa suo l’incontro contro i piemontesi con il risultato di 3-0. I senesi hanno ben figurato in tutti i fondamentali e hanno centrato un importante risultato.Primo set Siena in campo con Falaschi in cabina di regia e Romanò opposto, Milan e Mariano in banda, Zamagni e Gitto al centro, Marra libero. Mondovì gioca con Piazza palleggiatore e Borgogno in posto 2, Terpin e Loglisci schiacciatori, Arasomwan ed Esposito centrali, Pochini libero.Subito in spolvero Romolo Mariano, che da posto 4 mette a segno punti importanti per Siena. La Emma Villas allunga immediatamente anche sorretta da un buon servizio. Siena scappa via con un ace di Carmelo Gitto e con un errore di Loglisci che spedisce out la schiacciata (12-6). Borgogno è bravo dai nove metri a mettere a segno un servizio vincente (13-9). Zamagni colpisce dal centro, ben servito da Falaschi per una veloce a segno. I locali mantengono un’alta intensità di gioco e difendono bene su Terpin e compagni. Al termine di una meravigliosa giocata di squadra Falaschi alza magistralmente per Milan che contro il muro a tre va a segno. Poco dopo Gitto è autore del muro vincente che vale il 20-12. Siena dà spettacolo: Milan piazza la palla dove il muro e la difesa dei piemontesi non possono arrivare: è 21-12. Milan schiaccia il punto del 25-13 dopo che Falaschi era stato assai bravo a toccare l’attacco ospite a muro.Nel primo set Siena ha attaccato con il 57% e ha ricevuto con un ottimo 78% di positive (e 67% di perfette). Gitto e Milan hanno messo a segno 4 punti a testa.Secondo set Mondovì non ci sta e guidata da un Luca Borgogno in ottima giornata si prende tre punti di vantaggio (6-9). Che diventano quattro con la murata di Arasomwan. La battuta di Gitto crea nuovamente un break per Siena, con Zamagni e Milan che sono autori dei punti che riportano i locali sulla parità (12-12). Ancora Milan a segno per il vantaggio senese (13-12). Grazie al muro Siena si porta sul +3, e i locali allungano con un’invasione della Sinergy ed un ace di Yuri Romanò (21-16). Di Romolo Mariano il pallonetto del 22-16. Gitto realizza un’altra murata vincente e poi schiaccia con veemenza un altro punto, Milan chiude il set sul 25-18. Sono stati 8 i punti di Sebastiano Milan in questo set.Terzo set Milan continua a dare spettacolo, una pipe da lui realizzata porta il punteggio sull’8-3. E dai nove metri realizza il servizio vincente del 9-3. Bravo Piazza a muro, ferma l’attacco senese (12-10). Milan e Romanò continuano a colpire, così come Zamagni dal centro. Entra Gabriel che schiaccia bene il 18-13. Quando Terpin schiaccia fuori il punteggio è sul 19-13. I senesi difendono alla grande e conquistano un altro punto. Poi Gabriel approfitta della ricezione imperfetta di Mondovì e schiaccia il 21-13. Romanò fa 22. Milan realizza un ace con l’aiuto del nastro (23-13). Ancora l’mvp Milan a chiudere l’incontro con due punti, l’ultimo dei quali dai nove metri con un ottimo ace. Il parziale si chiude sul 25-13, l’incontro sul 3-0 per Siena.: Zamagni 5, Marra (L), Cappelletti, Falaschi 3, Lucconi 1, Gitto 8, Zanni, Smiriglia, Gabriel 2, Mariano 6, Milan 21, Romanò 14. Coach: Graziosi. Assistente: Pelillo.: Arasomwan 6, Milano, Camperi, Loglisci 6, Bartoli, Buzzi, Piazza 3, Terpin 9, Dulchev, Pochini (L), Garelli (L), Borgogno 13, Esposito 3. Coach: Barbiero. Assistente: Negro.Arbitri: Antonella Verrascina, Frederick Moratti.NOTE. Video Check: richiesto nel primo set da Mondovì sull’8-3 (decisione cambiata).Percentuale in attacco: Siena 56%, Mondovì 38%. Positività in ricezione: Siena 74% (50% perfette), Mondovì 54% (28% perfette). Muri punto: Siena 9, Mondovì 4. Ace: Siena 6, Mondovì 2. Errori in battuta: Siena 4, Mondovì 8.Mvp: Milan.Durata del match: 1 ora e 11 minuti (24', 24', 23').