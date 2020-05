Emma Villas Siena ha scelto: Alessandro Spanakis è il nuovo coach

Cambio di guida in casa biancoblù che accoglie sulla sua panchina il tecnico romano quarantunenne



Un passato da palleggiatore anche nella massima serie con Latina ed una carriera da allenatore iniziata a soli 34 anni. Tuttora tra i tecnici più giovani, promettenti ed ambiziosi dell'intero panorama del Volley italiano, Spanakis inizia come secondo nel Club Italia per poi arrivare a guidare Monterotondo in B, raggiungendo la promozione, e successivamente il quadriennio con Civita Castellana divenuta poi Roma, dopo il cambio di sede e di denominazione.



Tra il 2011 ed il 2016 è selezionatore della nazionale femminile juniores e prejuniores, con le quali si aggiudica 4 medaglie d'oro nel trofeo 8 Nazioni, 1 quinto posto all'Europeo prejuniores e 2 medaglie d'oro ai mondiali (juniores 2011 e prejuniores 2015) come vice di Marco Mencarelli.



Con la Ceramica Scarabeo Gcf Roma nel 2018 vince la sua prima Coppa Italia (2018) dopo aver vinto la semifinale contro la Emma Villas Aubay Siena.



Nei successivi due anni continua una carriera in A2 ai vertici delle classifiche sulla panchina dell'Olimpia Bergamo. Tra i successi con il club lombardo il più recente è la vittoria della Coppa Italia di categoria contro Brescia lo scorso 23 febbraio, poco prima dello stop del volley italiano per l’epidemia di Coronavirus. Una finale conquistata per la seconda volta ai danni della Emma Villas Aubay Siena che incontrò la corazzata bergamasca in occasione della semifinale disputata al PalaEstra.



Anche nell'anno precedente Bergamo, sotto la guida di Spanakis, era arrivata in finale di Coppa Italia (battuta 3-2 da Piacenza), oltre che in finale di playoff, sempre battuta in tre gare a zero da Piacenza, team promosso in SuperLega.



“Con Siena ci siamo più volte sfiorati in passato e questa chiamata è arrivata un po’ inaspettata. - commenta a caldo il nuovo coach - Lascio Bergamo con tanti meravigliosi ricordi, tra cui la nascita di mia figlia, e un percorso molto positivo, con tre finali su tre centrate. Arrivo però a Siena con tante aspettative e la voglia di regalare a me stesso e a questa società momenti indimenticabili. Ringrazio il Presidente Bisogno e il DS Mechini per la fiducia e sono pronto a questa sfida!”



Inizia ufficialmente con Alessandro Spanakis l’avventura senese nel campionato di Serie A2 2020/2021 e l’avvio del volley mercato per il club del presidente Bisogno che commenta così questa nuova fase: “Spanakis è un allenatore importante visti i tanti successi riscossi negli ultimi anni ha e dimostra la volontà di questo club di svolgere un campionato serio anche con le dovute possibilità rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Ringrazio personalmente Coach Graziosi per quello che ha fatto, per la sua professionalità e passione dimostrata. Se ne va da primo in classifica e questo gli rende grande onore.



Alessandro Spanakis avrà possibilità di lavorare ad un progetto serio e congruo a questo delicato momento storico ed economico che la pandemia ha generato. Dobbiamo avere la capacità ed il realismo di fare ciò che si può fare con la giusta ambizione, la grande passione e la voglia di amare questa maglia, questa città e la sua storia sportiva. Sono alla ricerca di professionisti motivati - aggiunge il Presidente - che amano l’idea di vivere Siena come una grande possibilità e di fare bene in questo prossimo campionato.



La Emma Villas c’è ed è presente. Il mio è un appello a tutti i tifosi, gli sportivi, gli imprenditori che ci hanno sostenuto. Ci vuole grande forza e coraggio per sostenere questo progetto di fiducia, speranza ed ottimismo nel mondo economico e sportivo di tutti noi. Dobbiamo collaborare insieme per avere un percorso positivo fatto di sorrisi e positività perché oggi, più che mai, abbiamo bisogno di sorrisi.”



CARRIERA



2019/2020 A2 Olimpia Bergamo



2018/2019 A2 Olimpia Bergamo



2017/2018 A2 Ceramica Scarabeo Gcf Roma



2016/2017 A2 Ceramica Globo Civita Castellana



2015/2016 A2 Globo Scarabeo Civita Castellana



2011/2016 Naz. femm. Nazionale Italiana femminile giovanile (viceallenatore)



PALMARES



2020 Coppa Italia A2



2018 Coppa Italia A2