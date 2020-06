Pasquale Fusco è il nuovo libero della Emma Villas Siena

Classe 1997, arriva a Siena dopo l'ultima stagione a Bergamo dove ha alzato la Del Monte Coppa Italia



A ricoprire il ruolo di Libero nel nuovo team allenato da Alessandro Spanakis sarà Pasquale Fusco. Classe 1997, arriva a Siena dopo l'ultima stagione a Bergamo dove ha alzato la Del Monte Coppa Italia proprio con Spanakis e il ritrovato compagno di squadra Della Lunga.



Di origini napoletane, Pasquale nasce a Brescia dove inizia la sua carriera nel 2010 nella squadra cittadina, l’Atlantide: milita inizialmente nel settore giovanile dove vi trascorre tre stagioni, fino al salto in B1 come secondo e la conquista infine del posto da titolare in A2, detenuto per i successivi quattro anni, fino al 2018, sempre alla corte di Coach Zambonardi.



Segue una stagione a Mondovì dove disputa la semifinale di Coppa Italia e raggiunge i quarti di finale di play off Promozione.



Anche nell'ultima stagione a Bergamo, prima dell'interruzione del campionato, il libero lombardo dal cuore partenopeo si mette in evidenza con ottime statistiche in ricezione oltre alla conferma di essere un giovane talento in difesa.



“Ai fini di questa scelta è stato molto importante per me sapere di ritrovare Coach Alessandro Spanakis e Dore Della Lunga. - commenta Fusco - Soprattutto l’interesse e la fiducia che Alessandro ha avuto nei miei confronti, anche nell’introdurmi a Siena e ad altri club durante questa fase di mercato, è stato motivo di orgoglio e mi ha dato una spinta positiva che da sola sarebbe bastata. Dore è un giocatore di massima esperienza e mi ha dato una grande mano durante la scorsa stagione, ritrovarlo in squadra non può che farmi piacere.



Non è stato certo facile interrompere questo cammino con Bergamo - aggiunge - ma la Emma Villas Aubay Siena in questo momento della mia vita rappresenta la scelta più appropriata da fare e il progetto più interessante a cui aderire. Non potevo non mettermi in gioco ed avvicinarmi ad una piazza così importante con già una bella e ricca storia alle sue spalle”.



Pasquale, sebbene viva a Brescia da tanti anni, è molto legato alla città di origine della sua famiglia, Napoli, e vi si rispecchia anche per atteggiamento propositivo ed entusiasta.



“Sono solare e determinato. In partita spendo le mie energie anche nel motivare ed incitare i miei compagni di squadra. Lo faccio da sempre, nonostante spesso sia uno tra i più giovani in campo. Coach Spanakis ha detto di aver notato in me questo atteggiamento grintoso e ne vado fiero, continuerò a dare il massimo anche in questo senso”.



In queste settimane che lo separano dal suo arrivo nella città del Palio sottolinea che continuerà ad allenarsi: “Mi sto tenendo in forma soprattutto ora che c’è una squadra che mi aspetta. Non vi nascondo che non ce la faccio più a stare fermo, mi manca molto scendere in campo.”



CARRIERA



2019/2020 A2 Olimpia Bergamo 7



2018/2019 A2 Synergy Arapi F.lli Mondovì 7



2017/2018 A2 Centrale Del Latte McDonald'S Brescia 7



2016/2017 A2 Centrale del Latte McDonald's Brescia 7



2015/2016 A2 Centrale del Latte McDonald's Brescia 7



2014/2015 A2 Centrale McDonald's Brescia 7



2013/2014 B1 Atlantide Brescia



2010/2013 Giov. Atlantide Brescia



PALMARES



2020 Coppa Italia A2