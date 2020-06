Lo schiacciatore Igor Yudin firma con la Emma Villas Siena

Ufficializzato l’arrivo dello schiacciatore russo con passaporto australiano Igor Yudin. Trasferitosi in Australia all’età di 14 anni, è stato capitano della nazionale degli Aussie che ha guidato alle Olimpiadi di Londra nel 2012.



Classe 1987, 198 cm di altezza, e un curriculum di tutto rispetto che lo vede, tra le tante, vincitore dell’oro ai campionati asiatici del 2007, campione del Mondo nel 2017/18 con lo Zenit Kazan, vincitore della Coppa di Polonia nel 2009/2010 con lo Jastrzebski Wegiel e piazzamenti importanti anche in Cev Cup, nel Campionato brasiliano e in quello polacco.



Le ultime due stagioni in Italia con la Gas Sales Piacenza hanno aggiunto al suo palmares la Coppa Italia e la vittoria del campionato di A2 nel 2019 facendolo apprezzare per la sua determinazione, il suo braccio pesante e i suoi colpi sottorete.



Abbiamo raggiunto telefonicamente Igor che è attualmente in Polonia dove vive con la sua famiglia in attesa dell’inizio della sua avventura a Siena: “Innanzitutto sono rimasto molto colpito dal progetto della Emma Villas Aubay Siena per iniziare un cammino che riporti questo club nella massima serie. - commenta il nuovo schiacciatore in biancoblu - La squadra mi sembra molto forte e sono sicuro di poter essere di aiuto qualitativamente al team nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ho avuto un’ottima esperienza della SuperLega la scorsa stagione ma per me è importante scendere in campo e dare il mio contributo. Mi sento in forma fisicamente e mentalmente per affrontare questo cammino ed è un’altra di quelle ragioni per cui ho scelto Siena. Cosa mi aspetto? Il messaggio è chiaro: ‘win, win and only win’” conclude Igor.



“È uno degli attaccanti più forti della categoria che ha sposato la voglia di venire a Siena e sono convinto che faccia valere il suo apporto come ha fatto a Piacenza - sottolinea il direttore sportivo Fabio Mechini -. La scelta di uno straniero nel suo ruolo va oltre ogni strategia di mercato, Coach Spanakis ha ritenuto Yudin il giocatore complementare a Della Lunga nell’ottica di costruzione di un roster di livello.”



CARRIERA



2019/2020 Gas Sales Piacenza - A1

2018/2019 Gas Sales Piacenza - A2

2017/2018 Zenit Kazan (RUS) - A

2016/2017 Luczniczka Bydgoszcz (POL) - A

2015/2016 Galatasaray Istambul (TUR) - A

2014/2015 Dynamo Krasnodar (RUS) - A

2013/2014 Kuzbass Kemerovo (RUS) - A

2012/2013 Yaroslavich Yaroslavl (RUS) - A

2011/2012 AZS Olsztyn (POL) - A

2006/2011 Jastrzebski Wegiel (POL) - A

2005/2006 Minas Tênis Clube (BRA) - A



PALMARES



2019 Campionato - A2

2019 Del Monte Coppa Italia - A2

2017 Mondiale per Club

2010 Coppa di Polonia