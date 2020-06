Pallavolo, l'Emma Villas Siena completa il reparto centrali con Andrea Truocchio

Giovanissimo, classe 2000, toscano di Pescia, Andrea Truocchio rinforza il reparto dei centrali della Emma Villas Siena dopo la conferma Zamagni e il nuovo arrivo Barone.



205 cm di altezza, Andrea proviene da un biennio in SuperLega a Modena, prima con Velasco poi con Giani, e dalla filiera delle giovanili gialloblu in cui ha trascorso due anni precedenti all’esordio nella massima serie. Nel mentre arrivano le convocazioni per il collegiale, nel 2018 e 2019, per l’Under 20 e 21.



Dopo un primo avvio alla carriera pallavolistica in Toscana con la Pieve a Nievole Volley, il giovane centrale, si trasferisce a Modena dove vi trascorre quattro anni. Il ritorno in Toscana avviene in casacca biancoblu e l’arrivo a Siena è molto sentito: “Ritornare dopo 4 anni in Toscana è molto importante, sono più vicino a casa e Siena è una città indescrivibile, ci sono stato un paio di volte da turista”, commenta il nuovo acquisto.



“Le aspettative sono alte, sono pronto a dare il massimo perché con la realtà di Siena non si può fare altrimenti, sono felicissimo di entrare in questa squadra.



Truocchio ritrova il compagno di squadra a Modena Nicola Salsi, il nuovo palleggiatore, con il quale aveva già legato durante la precedente stagione ed andrà ad inserirsi in un roster ricco di giovani talenti.



“In campo sono un motivatore mentre fuori dal campo sono una persona a cui piace fare squadra e gruppo”, si descrive Andrea.



“Sono davvero contento di poter lavorare su un prospetto così interessante come Truocchio. - sottolinea Coach Spanakis - È un ragazzo con un grande potenziale e con un ottimo percorso tecnico. Siamo convinti che possa fare davvero bene in un contesto come quello di Siena e dare sicuramente qualità al reparto dei centrali. Mi fa piacere avere dei giovani in rosa perché portano sicuramente entusiasmo e tante energie nel lavoro e questo è uno dei fattori più positivi”.



CARRIERA



2019/2020 A1 Leo Shoes Modena 5 ITA

2018/2019 A1 Azimut Leo Shoes Modena 14 ITA